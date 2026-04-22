เจ้าหญิงอิซาเบลลา แห่งเดนมาร์ก ฉลองพระชันษาครบ 19 ปี เตรียมเข้ารับราชการทหาร

เจ้าหญิงอิซาเบลลา แห่งเดนมาร์ก ฉลองพระชันษาครบ 19 ปี โดยทรงกำลังจะสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย พร้อมเตรียมเข้ารับราชการทหาร
ภาพจาก Jonathan NACKSTRAND / AFP
วันที่ 21 เมษายน 2569 บัญชีทางการของสำนักพระราชวงศ์เดนมาร์ก ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของ เจ้าหญิงอิซาเบลลา พระธิดาองค์โตในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 และพระราชินีแมรีแห่งเดนมาร์ก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระชันษาครบ 19 ปี
เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสนี้ เจ้าหญิงอิซาเบลลาได้ทรงถ่ายภาพชุดใหม่ ณ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ในกรุงโคเปนเฮเกน เผยพระสิริโฉมงดงาม ทรงสวมเสื้อโค้ทสีน้ำตาลอ่อนในภาพถ่ายระยะใกล้ และทรงสวมเสื้อสีเบจที่เข้าชุดกับกระโปรงทรงบัลเล่ต์สีดำ สำหรับการถ่ายภาพในสวนกลางแจ้ง
(เจ้าหญิงอิซาเบลลา (ซ้ายสุด))
เจ้าหญิงอิซาเบลลา ประสูติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 โดยมีพระเชษฐา คือ เจ้าชายคริสเตียน พระชันษา 20 ปี และพระอนุชา พระขนิษฐาฝาแฝด คือ เจ้าชายวินเซนต์ และเจ้าหญิงโจเซฟิน พระชันษา 15 ปี ซึ่งเพิ่งเข้าพิธีรับศีลกำลัง ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ รายงานระบุว่า ในปีนี้ รัฐบาลเดนมาร์กได้ขยายระยะเวลาการรับราชการทหาร จาก 4 เดือน เป็น 11 เดือน ประกอบไปด้วยการฝึกขั้นพื้นฐาน 5 เดือน และปฏิบัติหน้าที่การรบจริง 6 เดือน อีกทั้งยังรวมผู้หญิงเข้าในระบบบังคับทหารอย่างเป็นทางการด้วย โดยผู้หญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการประเมินร่วมกับผู้ชาย ดังนั้น เจ้าหญิงอิซาเบลลา จึงทรงเป็นหนึ่งในผู้หญิงกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ารับราชการทหารภาคบังคับใช้ภายใต้ระบบใหม่ และไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, HELLO! Magazine