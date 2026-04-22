HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าหญิงอิซาเบลลา แห่งเดนมาร์ก ฉลองพระชันษาครบ 19 ปี เตรียมเข้ารับราชการทหาร

 
           เจ้าหญิงอิซาเบลลา แห่งเดนมาร์ก ฉลองพระชันษาครบ 19 ปี โดยทรงกำลังจะสำเร็จการศึกษามัธยมปลาย พร้อมเตรียมเข้ารับราชการทหาร  

เจ้าหญิงอิซาเบลลา แห่งเดนมาร์ก
ภาพจาก Jonathan NACKSTRAND / AFP

          วันที่ 21 เมษายน 2569 บัญชีทางการของสำนักพระราชวงศ์เดนมาร์ก ได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของ เจ้าหญิงอิซาเบลลา พระธิดาองค์โตในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 และพระราชินีแมรีแห่งเดนมาร์ก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระชันษาครบ 19 ปี 

          เพื่อเป็นการฉลองในโอกาสนี้ เจ้าหญิงอิซาเบลลาได้ทรงถ่ายภาพชุดใหม่ ณ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ในกรุงโคเปนเฮเกน เผยพระสิริโฉมงดงาม ทรงสวมเสื้อโค้ทสีน้ำตาลอ่อนในภาพถ่ายระยะใกล้ และทรงสวมเสื้อสีเบจที่เข้าชุดกับกระโปรงทรงบัลเล่ต์สีดำ สำหรับการถ่ายภาพในสวนกลางแจ้ง  

เจ้าหญิงอิซาเบลลา แห่งเดนมาร์ก
ภาพจาก Jonathan NACKSTRAND / AFP
(เจ้าหญิงอิซาเบลลา (ซ้ายสุด))

            ปัจจุบัน เจ้าหญิงอิซาเบลลา ทรงกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโอเรการ์ด กิมนาเซียม ทางตอนเหนือของกรุงโคเปนเฮเกน และคาดว่าจะทรงสำเร็จการศึกษาในฤดูร้อนนี้ หลังจากนั้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พระองค์จะทรงเจริญตามรอยพระเชษฐา เข้ารับราชการทหารในกรมทหารม้าองครักษ์ เมืองสลาเกลเซอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางทหารภาคบังคับเป็นเวลา 11 เดือน โดยจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์หญิงองค์แรกของเดนมาร์กที่เข้ารับราชการทหาร เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

            เจ้าหญิงอิซาเบลลา ประสูติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2550 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 2 โดยมีพระเชษฐา คือ เจ้าชายคริสเตียน พระชันษา 20 ปี และพระอนุชา พระขนิษฐาฝาแฝด คือ เจ้าชายวินเซนต์ และเจ้าหญิงโจเซฟิน พระชันษา 15 ปี ซึ่งเพิ่งเข้าพิธีรับศีลกำลัง ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

            ทั้งนี้ รายงานระบุว่า ในปีนี้ รัฐบาลเดนมาร์กได้ขยายระยะเวลาการรับราชการทหาร จาก 4 เดือน เป็น 11 เดือน ประกอบไปด้วยการฝึกขั้นพื้นฐาน 5 เดือน และปฏิบัติหน้าที่การรบจริง 6 เดือน อีกทั้งยังรวมผู้หญิงเข้าในระบบบังคับทหารอย่างเป็นทางการด้วย โดยผู้หญิงที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องลงทะเบียนและเข้ารับการประเมินร่วมกับผู้ชาย ดังนั้น เจ้าหญิงอิซาเบลลา จึงทรงเป็นหนึ่งในผู้หญิงกลุ่มแรก ๆ ที่เข้ารับราชการทหารภาคบังคับใช้ภายใต้ระบบใหม่ และไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media, HELLO! Magazine







เจ้าหญิงอิซาเบลลา แห่งเดนมาร์ก ฉลองพระชันษาครบ 19 ปี เตรียมเข้ารับราชการทหาร โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2569 เวลา 11:49:21
TOP
x close
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย