ลูกค้าสั่งกระเพรา กล่องละ 60 บาท งงร้านให้หมึกอะไรมา ?! คนแห่รีวิวเป็นเสียงเดียว

ลูกค้าโพสต์ภาพกะเพราหมึก กล่องละ 60 บาท สงสัยหนักนี่ปลาหมึกสายพันธุ์ไหน ชาวเน็ตแห่เฉลย พร้อมรีวิวรสชาติไปในทิศทางเดียวกัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค
วันที่ 22 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" เป็นภาพของเมนูกะเพราหมึก สั่งจากร้านตามสั่งแห่งหนึ่ง ในราคากล่องละ 60 บาท
อย่างไรก็ดี สิ่งที่ดูไม่คุ้นตาเหมือนกะเพราหมึกทั่วไป คือหมึกที่ใส่มาไม่ได้หั่นเป็นวง แต่มาเป็นก้อนกลม ๆ ถูกบั้งเป็นเส้น ๆ ทำให้ยังไม่ทันได้ชิมก็รู้สึกแปลกไม่น้อย โดยเจ้าของเรื่องราวสอบถามว่า "ปลาหมึกอะไร บอกผมหน่อยได้ไหม"