HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูกค้าสั่งกระเพรา กล่องละ 60 บาท งงร้านให้หมึกอะไรมา ?! คนแห่รีวิวเป็นเสียงเดียว

  
           ลูกค้าโพสต์ภาพกะเพราหมึก กล่องละ 60 บาท สงสัยหนักนี่ปลาหมึกสายพันธุ์ไหน  ชาวเน็ตแห่เฉลย พร้อมรีวิวรสชาติไปในทิศทางเดียวกัน

กะเพราหมึก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พวกเราคือผู้บริโภค

            วันที่ 22 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม "พวกเราคือผู้บริโภค" เป็นภาพของเมนูกะเพราหมึก สั่งจากร้านตามสั่งแห่งหนึ่ง ในราคากล่องละ 60 บาท

            อย่างไรก็ดี สิ่งที่ดูไม่คุ้นตาเหมือนกะเพราหมึกทั่วไป คือหมึกที่ใส่มาไม่ได้หั่นเป็นวง แต่มาเป็นก้อนกลม ๆ ถูกบั้งเป็นเส้น ๆ ทำให้ยังไม่ทันได้ชิมก็รู้สึกแปลกไม่น้อย โดยเจ้าของเรื่องราวสอบถามว่า "ปลาหมึกอะไร บอกผมหน่อยได้ไหม"


            ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป มีหลายคนเข้ามาให้ข้อมูลว่า จากภาพคือ "หมึกบั้ง" หรือ "หมึกแช่แข็ง" ซึ่งเป็นหมึกจากต่างประเทศ มักขายมาในรูปแบบแช่แข็ง และมีราคาถูกกว่าหมึกปกติที่ขายในไทย โดยผู้บริโภคหลายคนรีวิวคล้ายกันว่าไม่อร่อย เพราะเหนียว ไม่มีรสชาติ และไม่เหมาะนำมาทำอาหารเท่าไหร่นัก เป็นต้น
 
กะเพราหมึก

โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2569 เวลา 14:17:11
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 หนิง ปัทมา บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย