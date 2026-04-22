หนุ่มลองดี ! เอาน้ำจากแม่น้ำคงคาใส่ขวดกลับมา ขนลุกแรง ถึงกับต้องบินกลับไปคืน

หนุ่มไต้หวันลองของจนเจอดี เอาน้ำจากแม่น้ำคงคาใส่ขวดกลับบ้าน ผ่านไป 1 เดือน ขนลุกแรง ถึงขนาดต้องบินกลับไปคืน
ภาพจาก Threads @shiang0510
วันที่ 22 เมษายน 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงจากชายรายหนึ่งในไต้หวัน เมื่อไม่นานมานี้เขาได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ชวนขนลุก เผยว่าเขาได้นำน้ำจากแม่น้ำคงคา ที่ประเทศอินเดีย ใส่ขวดนำกลับมาด้วย แต่หลังจากผ่านไป 1 เดือน เขาก็พบ "สิ่งแปลกปลอม" เติบโตด้านในน้ำอย่างที่ไม่คาดคิด และท้ายที่สุด เขาถึงขนาดต้องบินกลับไปที่ประเทศอินเดียอีกครั้ง เพื่อนำน้ำในขวดนั้นไปคืนสู่แม่น้ำคงคา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา ชายหนุ่มผู้ใช้บัญชี Threads @shiang0510 ได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้น ๆ แสดงให้เห็นว่า เขากำลังถือขวดบรรจุของเหลว ด้านมีสีเหลืองปนเขียว และมีลักษณะขุ่นอย่างเห็นได้ชัด คล้ายกับว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังเจริญเติบโต โดยหนุ่มเจ้าของโพสต์ ได้เขียนข้อความบรรยายว่า "น้ำคงคาที่ฉันนำกลับมาจากอินเดีย... ตั้งทิ้งไว้เป็นเดือนแล้ว และเริ่มมีสิ่งมีชีวิตขึ้นในน้ำแล้ว"
หลังจากนั้น โพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 1.6 ล้านครั้ง ชาวเน็ตพากันเข้าแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด โดยหลายคนรู้สึกหวาดกลัวและเป็นกังวล พร้อมทั้งตำหนิชายหนุ่มรายนี้
"ใครจะรู้ว่าในน้ำนี้มีจุลินทรีย์อะไรบ้าง หรือมีไข่แมลงอะไรอยู่บ้าง ? ถ้ามันทำลายระบบนิเวศของไต้หวันโดยไม่ตั้งใจ นั่นจะเป็นปัญหาใหญ่"
"นี่มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ?"
"ทำไมถึงนำมันกลับมา ? เชื้อโรคในแม่น้ำคงคาอาจเป็นเชื้อที่ไม่มีอยู่ในไต้หวัน"
"อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสไปทั่วไต้หวัน"
"มันน่ากลัวมาก คุณอาจนำเชื้อโรคประหลาดเข้ามาในไต้หวันแล้วก็ได้"
ต่อมา ชายหนุ่มได้โพสต์แจ้งว่า เขาเดินทางไปถึงประเทศอินเดียโดยปลอดภัยแล้ว หลังจากการเดินทางที่แสนยาวนานตั้งแต่ไต้หวัน ไปต่อเครื่องที่ประเทศไทย ไปยังนิวเดลี และไปต่อยังเมืองพาราณสี เมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคา และในที่สุด เขาก็นำน้ำในขวดกลับไปคืนสู่ที่มาของมัน "จากแม่น้ำคงคา กลับสู่แม่น้ำคงคาเรียบร้อย"
ทั้งนี้ หนุ่มเจ้าของโพสต์ยังเผยว่า เขาได้เล่าเรื่องนี้ให้ชาวอินเดียฟัง ก่อนที่พวกเขาจะบอกว่า น้ำในแม่น้ำคงคาเอากลับไปไม่ได้ เพราะตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จะมีพิธีเผาศพริมแม่น้ำ และเถ้ากระดูกจะถูกโปรยลงในแม่น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่นที่มีมายาวนาน โดยเชื่อว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จะช่วยให้ดวงวิญญาณหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด และไปสู่สวรรค์ได้โดยตรง
"การนำน้ำจากแม่น้ำคงคากลับไป จึงเปรียบเสมือนเป็นการนำวิญญาณของผู้คนไปด้วย ทำให้พวกเขาไม่สามารถจากไปอย่างสงบได้ เหตุผลที่ผมจำเป็นกลับไปที่แม่น้ำคงคาอีกครั้ง ก็เพราะวิญญาณของพวกเขาต้องการกลับบ้าน" ชายหนุ่ม กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT