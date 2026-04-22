รู้ก่อนทิ้ง ร้านซื้อของเก่าเผยทริก วิธีเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้จริง แค่แยกเป็นก็ราคาพุ่งเห็น ๆ

 
           ร้านรับซื้อของเก่า สอนวิธีคัดแยกขยะในบ้านให้ถูกประเภท แค่แกะฉลากหรือแยกวัสดุให้เป็น จากขยะไร้ค่าก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ทันที
แยกขยะ

           วันที่ 22 เมษายน 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากเพจเฟซบุ๊ก ร้านอัฐค้าของเก่าRecycling ลำพูน ร้านรับซื้อของเก่ารีไซเคิลจากลำพูน โพสต์ให้ความรู้ช่องทางหารายได้จากของใช้แล้วในบ้าน เผยเทคนิคคัดแยกอย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มมูลค่าขายต่อได้มากกว่าที่หลายคนคาดคิด โดยประกอบด้วยทริกน่ารู้ เช่น

แยกขยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านอัฐค้าของเก่าRecycling ลำพูน

ขวดพลาสติก  


           ขวดพลาสติกใสทั่วไป หากนำไปขายโดยไม่แกะฉลาก จะมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 6 บาท แต่หากแกะฉลากออกก่อนขาย ราคาจะเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 6.5 บาท

           ในขณะที่ขวดประเภทมีลวดลายหรือข้อความสกรีนติดอยู่ หรือที่เรียกว่า เพทสกรีน จะมีราคาลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท

           ส่วนขวดนมสีขาวขุ่น ที่มีสัญลักษณ์ HDPE (หรือ HDP2) และมีฉลากกำกับ จะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูง โดยรับซื้อที่กิโลกรัมละ 14 บาท อย่างไรก็ตาม ต้องเป็น สีขาวขุ่น เท่านั้น หากเป็นสีขาวทึบราคาจะลดลงเหลือเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท

แยกขยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านอัฐค้าของเก่าRecycling ลำพูน

แยกขยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านอัฐค้าของเก่าRecycling ลำพูน

แยกขยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านอัฐค้าของเก่าRecycling ลำพูน

วัสดุบรรจุภัณฑ์ แบบไหนขายได้บ้าง


           สำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดคือ "กล่องสีเขียว" ซึ่งรับซื้อในราคาลังละ 12 บาท

           ในทางกลับกัน วัสดุประเภทโฟมจะไม่ถูกรับซื้อ โดยถูกจัดเป็นขยะที่ต้องแยกทิ้งอย่างถูกวิธี

กระป๋อง 

           กระป๋องเครื่องดื่มสามารถบีบให้แบนได้โดยไม่กระทบต่อราคา และยังช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

           อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการแยกประเภทโลหะ โดย

           กระป๋องอลูมิเนียม แม่เหล็กจะไม่ดูดติด ก้นกระป๋องมีลักษณะโค้งเว้า น้ำหนักเบา รับซื้อที่ประมาณกิโลกรัมละ 54–55 บาท

           กระป๋องสังกะสี แม่เหล็กดูดติด ก้นกระป๋องเรียบแบน มักมีสีขาว ราคาจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.60 บาท

แยกขยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านอัฐค้าของเก่าRecycling ลำพูน

ฝาขวด 

           อีกหนึ่งจุดที่หลายคนมองข้าม คือ ฝาขวด ซึ่งมีราคาซื้อขายแตกต่างกันอย่างชัดเจน

           ฝาอลูมิเนียม ซึ่งพบในฝาขวดเครื่องดื่มหรือฝาเหล้า หากแกะแผ่นโฟมด้านในออก จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 33 บาท แต่หากไม่แกะ จะลดลงเหลือกิโลกรัมละ 26 บาท

           ในกรณีที่ไม่สามารถแกะแผ่นด้านในออกได้ เนื่องจากติดกาว ราคาจะลดลงอย่างมาก เหลือเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท

แยกขยะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านอัฐค้าของเก่าRecycling ลำพูน



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้ก่อนทิ้ง ร้านซื้อของเก่าเผยทริก วิธีเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้จริง แค่แยกเป็นก็ราคาพุ่งเห็น ๆ โพสต์เมื่อ 22 เมษายน 2569 เวลา 15:45:35 2,538 อ่าน
