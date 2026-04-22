อินฟลูฯ ที่ถูกพบเร่ร่อนในกัมพูชา กลับมาไลฟ์ เล่าถูกลวงไปแก๊งสแกมเมอร์ได้ไง

อินฟลูฯ สาว ที่ถูกพบเร่ร่อนในกัมพูชา กลับมาไลฟ์อีกครั้ง เล่าเรื่องถูกลวงไปทำงาน ย้ำร่วมกลุ่มสแกมเมอร์จริง ก่อนไลฟ์ถูกตัด-บัญชีปลิว
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Mirror Media
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
หลายคนคงจำกันได้กับภาพของอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวจีนที่ถูกหลอกไปทำงานในกัมพูชา ก่อนถูกพบกลายเป็นคนเร่ร่อนในเมืองสีหนุวิลล์ เนื้อตัวสะบักสะบอม ซูมผอม กระดูกหัก ลักษณะคล้ายคนเสียสติ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือไปแล้วนั้น
ล่าสุด (21 เมษายน 2569) เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า อู๋ หรือ อูมิ อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 20 ปี จากมณฑลฝูเจี้ยน กลับมาไลฟ์อีกครั้งหลังผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาราว 3 เดือน โดยเธอเล่าให้ฟังว่าตัวเองถูกล่อลวงไปกัมพูชาได้ยังไง และถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งสแกมเมอร์ยังไงบ้าง
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอินฟลูฯ สาวไลฟ์ได้เพียงไม่นาน ไลฟ์ของเธอก็ถูกตัดสัญญาณไป รวมถึงช่องก็ปลิวไปด้วย
ภาพจาก Mirror Media
รายงานจากสื่อแผ่นดินใหญ่ ระบุว่า นายอู๋ พ่อของเธอซึ่งเป็นเกษตรกร เผยว่าครอบครัวเชื่อมาตลอดว่าลูกสาวทำงานอยู่มณฑลเจ้อเจียง และส่งเงินให้เธอไปกว่า 80,000 หยวน (ราว 376,000 บาท) หลังจากเธอขอเงินอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งมีภาพลูกสาวโผล่บนโลกออนไลน์ และเขาติดต่อเธอไม่ได้แล้วจึงไปพบตำรวจ
ต่อมาชุดสืบสวนพบว่าอินฟลูฯ สาวไปกัมพูชาตั้งแต่เดือนเมษายน 2568 โดยสถานทูตจีนในกัมพูชาพบตัวเธอที่โรงพยาบาล และช่วยเหลือในการส่งตัวมารักษา ก่อนที่แม่ของเธอจะพาเดินทางกลับจีน
แพทย์ในจีนยืนยันว่า ตรวจพบการใช้สารเสพติดในร่างกาย และปัญหาที่ขาของเธอน่าจะเกิดจากการกดทับที่เส้นประสาท หลังจากไม่ได้เคลื่อนไหวมานาน
หลังจากกลับมาบ้านได้ อูมิก็ค่อย ๆ กลับมาเคลื่อนไหวบนโซเชียล และไลฟ์เพื่อหารายได้อีกครั้ง จนกระทั่งวันที่ 3 เมษายน มีรายงานว่าเธอได้เปิดไลฟ์ในหัวข้อ "เรื่องสุดปั่นป่วนในกัมพูชา" ซึ่งเป็นการออกมาเล่าต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกว่าเธอไปลงเอยที่กัมพูชาได้อย่างไร
เธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงและติด ๆ ขัด ๆ ว่า เธอถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้จักล่อลวงไปต่างแดน โดยให้สัญญาเรื่องงานที่มีรายได้สูง แต่เมื่อไปถึงเธอกลับถูกยึดพาสปอร์ตและถูกจำกัดการเคลื่อนไหว
เธอยังถูกบังคับให้ทำงานที่เรียกว่า "งานพิมพ์ดีด" ซึ่งเป็นคำเรียกที่ใช้สื่อถึงการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
อูมิ ย้ำว่า เธอถูกผู้หญิงคนนั้นหลอก และอีกฝ่ายยังไม่ถูกจับ
อย่างไรก็ตาม เธอยังหลีกเลี่ยงที่จะลงรายละเอียดต่าง ๆ แค่อ้างซ้ำ ๆ ว่าจะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลัง และบอกว่าเธอ "เสียใจจริง ๆ"
ภาพจาก ETtoday
ไลฟ์ของอูมิถูกตัดไปหลังถ่ายทอดได้ราว 30 นาที ซึ่งอาจเป็นเพราะเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างของเธอ และไม่กี่วันต่อมาบัญชีโซเชียลของเธอก็ถูกแบน
เรื่องของเธอทำให้สังคมเกิดความกังวลเกี่ยวกับเยาวชนจีนที่ถูกล่อลวงไปทำงานในกลุ่มมิจฉาชีพมากขึ้น ขณะที่ชาวเน็ตรายหนึ่งชี้ว่า "ฉันหวังว่าสักวัน อูมิจะสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาอันมืดมนนี้ไปได้ เรื่องของเธอเป็นเครื่องเตือนใจทุก ๆ คนว่าไม่มีเงินที่ได้มาง่าย ๆ"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP