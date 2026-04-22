คนรีวิวร้านราเมนญี่ปุ่น สุดว้าวจนกลายเป็นไวรัล แต่กลับต้องปิดร้านไปยาว ๆ ในวันเดียว

ไวรัล ลูกค้ารีวิวร้านราเมนมีเชฟญี่ปุ่นทำ คนแห่อยากตามไปลองชิม แต่อีกวันกลับมีเหตุผลที่ต้องปิดไปอย่างไม่มีกำหนด
กลายเป็นไวรัลสุดพีคเกี่ยวกับร้านอาหารแห่งหนึ่ง กรณีวันที่ 19 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม "สมาคมคนชอบกินราเมงแห่งประเทศไทย" รีวิวประสบการณ์ไปกินร้านราเมนแห่งหนึ่งในปั๊มบางจาก ศรีนครินทร์ ตรงข้ามแม็คโคร โดยสะดุดตาจากชื่อภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถูกแปลไทยไว้ว่า "คำสัญญากับหมูตัวนั้น"
จุดเด่นของร้านนี้นอกจากจะให้ปริมาณเยอะ ดูน่ากินเหมือนต้นตำรับจากญี่ปุ่น และยังมีรสชาติดี โดยเฉพาะหมูชาชูหั่นหนาแต่นุ่มมาก ลูกค้ายังรีวิวไว้ด้วยว่าเจ้าของร้านเป็นเชฟชาวญี่ปุ่น ทำคนเดียว เปิดมาได้ 8 เดือนแล้ว ร้านเปิดเวลา 18.00-24.00 น. ซึ่งโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเกือบ 1 พันครั้ง
อย่างไรก็ดี กลายเป็นข่าวร้ายของนักชิมราเมนไม่น้อย เมื่อวันต่อมา (20 เมษายน) มีลูกค้าหลายคนเห็นรีวิวจากกลุ่มแล้วเดินทางไปลองชิม แต่ก็ต้องเจอกับความผิดหวัง เมื่อร้านดังกล่าวปิดไปอย่างกะทันหัน
ต่อมา เพจของร้านราเมน "คำสัญญากับหมูตัวนั้น" เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม แจ้งลูกค้าว่า "ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ร้านของเราจะขอปิดให้บริการชั่วคราว ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อกลับมาเปิดอีกครั้งจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ"
จากการตรวจสอบในโพสต์ต้นทาง มีหลายคนให้ข้อมูลว่า ในวันต่อมาร้านถูกเจ้าหน้าที่ ตม. เข้ามาตรวจสอบ เบื้องต้นเชฟชาวญี่ปุ่นไม่มีใบอนุญาตทำงาน จึงถูกคุมตัวไปดำเนินการแล้ว โดยหลายคนต่างเสียดายที่ไม่ทันได้ชิม และหวังว่าร้านจะสามารถกลับมาเปิดอีกครั้งเมื่อทุกอย่างถูกต้องตามกฎแล้ว