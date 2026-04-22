ปลาปริศนาริมโขง ความจริงกลับเป็นปลาที่คุ้นเคยที่สุด แต่อยู่ในสภาพบวมปูด

พบปลาปริศนาริมแม่น้ำโขง แต่ความจริงกลับเป็นปลาที่คุ้นเคยที่สุด อยู่ในสภาพตัวบวมปูด หวั่นเรื่องสารพิษที่มาจากโรงงานลงแม่น้ำ
วันที่ 22 เมษายน 2569 ช่อง 3 รายงานว่า ชาวประมง อ.เชียงคาน จ.เลย พบปลาแข้บริเวณดอนไข่ที่มีลักษณะผิดไปจากเดิม เพราะมีตุ่มขึ้นเต็มตัว จนไม่กล้านำไปขายหรือรับประทานต่อ หวั่นมีสารพิษอันตรายอยู่ในแม่น้ำโขง
นายชาญณรงค์ วงศ์ลา เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขง ประมงพื้นบ้านอำเภอเชียงคาน เปิดเผยว่า ความผิดปกติครั้งนี้พบเป็นตัวที่ 3 ในรอบ 2 เดือน โดยปกติปลาแข้ เป็นปลาที่หากินบริเวณใกล้ผิวดิน กินปลาเล็กเป็นอาหาร หลังจากนี้จะนำปลาไปตรวจสอบต่อไป
สำหรับความผิดปกติที่เกิดขึ้น จะส่งผลต่อคนในพื้นที่อย่างแน่นอน ทั้งในแง่ความปลอดภัยต่อสุขภาพและรายได้ของชาวประมงโดยตรง เพราะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่แม่น้ำกก จ.เชียงราย พบสารโลหะหนักปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสาเหตุมาจากการทำเหมืองแร่ในเมียนมหลายแห่ง และประเทศลาวก็มีการทำเหมืองแร่หลายชนิดริมแม่น้ำโขงเช่นกัน เป็นการ่วมทุนของนายทุนไทย ชาวจีนและชาวลาว
