แม่สาว 19 ลั่นไม่ได้หนุนลูกให้แย่งผัวใคร ซัดคนด่าหัดส่องกระจก - ครูแอน สวนกลับจี๊ด

 
           แม่สาว 19 ออกโรงโต้ดราม่าเดือด ย้ำไม่ได้หนุนลูกเป็นมือที่สาม ซัดกลับคนวิจารณ์ให้ส่องกระจกตัวเอง ขณะที่ครูแอนตอบสั้น ๆ

           จากกรณี ครูแอน ครูสาวท้องแก่ 8 เดือน ถูก เกล้า สามีทหารที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 7 ปี และจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้อง นอกใจไปมีความสัมพันธ์กับหญิงสาววัย 19 ปี โดยเมื่อจับได้ทั้งคู่กลับไม่ได้สะทกสะท้าน ยังโพสต์รูปคู่อวดความหวานกันไม่หยุด รวมทั้งพ่อแม่ของฝ่ายหญิงมือที่สามยังรับรู้การคบหากันอีกด้วย 

           หลังเกิดเรื่อง ครูแอน ยืนยันว่าไม่ต้องการกลับไปคบกับฝ่ายชายอีกแล้ว พร้อมเรียกร้องให้ต้นสังกัดมีการดำเนินการทางวินัยกับฝ่ายชายอย่างจริงจัง  ต้องการให้สามีออกจากราชการ

           ขณะที่วันที่ 23 เมษายน 2569 แม่ของสาว อายุ 19 ปี คู่กรณีของครูแอน เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า แนะนำให้คนที่ตัดสินเรื่องราวนี้ส่องกระจกดูตัวเองบ้าง ย้ำว่าไม่ได้สนับสนุนให้ลูกแย่งสามีใคร แต่ทั้ง 2 คนรักกัน เรื่องนี้จะผิดก็คือฝ่ายชายมีเมียแล้วเพียงเท่านั้น

           โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า "พากันตัดสินคนอื่นว่าดีบ่ดี พากันส่องกระจกแหน่จ้าว่าดีพอไปที่ว่าให้คนอื่น สมองเนาะ พ่อแม่คนไทยจะอยากให้ลูกไปแย่งสามีคนอื่น แต่คำว่าเขารักกัน ถ้ามันผิดกะผิดที่เขามีเมีย แต่คนที่นินทาว่าร้ายคนอื่น น่ากลัวกว่าเยอะ ฝากไว้ให้คิด

           ส่วนบักวุ้นถ้ามันดี ก็คบไปเองเลย พวกคุณได้มาใช้ชีวิตกับมันเหรอ ถึงมาตัดสินแทนคนอื่น ครอบครัวเรามันก็มีทั้งดีและไม่ดี อย่าตัดสินคนที่ภายนอก ฝากไว้ให้คิดเด้อ

           ด้าย ครูแอน เปิดใจสั้น ๆ หลังเห็นโพสต์ของแม่สาว 19 ว่า เข้าใจว่าแม่ทุกคนรักลูก แต่ควรรักให้ถูกต้อง ถูกศีลธรรมค่ะ 

แม่สาว 19 ลั่นไม่ได้หนุนลูกให้แย่งผัวใคร ซัดคนด่าหัดส่องกระจก - ครูแอน สวนกลับจี๊ด โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2569 เวลา 09:15:09 8,603 อ่าน
