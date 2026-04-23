แม่ค้าเปิดใจ จากเคยรวยถูกรางวัลที่ 1 เงินหมดใน 8 ปี - รักพัง ชี้จุดพลาดสำคัญ หวังต่อเงิน

 
          อดีตคนเคยรวย เปิดใจหลังถูกรางวัลที่ 1 ชีวิตติดปีกไม่กี่ปี ต้องแยกทางกับสามี ซ้ำเงินหมด เหลือติดตัวหลักพัน ฝากไว้เตือนใจ โชคที่ได้อาจเป็นทุกขลาภ 
เงินล้านหมดในไม่กี่ปี

           วานนี้ (22 เมษายน 2569) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานกรณีของแม่ค้าขายลอตเตอรี่รายหนึ่ง ที่มาเร่ขายอยู่บริเวณ สภ.เมืองอุดรธานี โดยพบว่าแท้จริงแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่รายนี้ เคยเป็นเศรษฐีถูกรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 6 ล้านบาทมาแล้ว เมื่อปี 2561 แต่เวลาผ่านไปเพียง 8 ปี ชีวิตกลับพลิกผัน เงินล้านเหลือเพียงหลักพันจนต้องผันตัวมาขายลอตเตอรี่ 

           โดยแม่ค้าขายลอตเตอรี่รายนี้ ชื่อ น้ำหวาน อายุ 37 ปี เป็นอดีตช่างเสริมสวยใน จ.นครราชสีมา เธอเผยว่า ตอนที่ถูกรางวัลที่ 1 เธอได้รับเงินจากสลากใบเดียวจำนวน 5,790,000 บาท และแบ่งให้คนใกล้ชิดไปครึ่งหนึ่ง ขณะนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไป คิดการใหญ่จะทำธุรกิจโน่นนี่ จนลืมใส่ใจเรื่องเล็กน้อยในชีวิต รวมถึงมีความเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง 
 
           หลังถูกรางวัลที่ 1 ได้ไม่นาน ก็เข้าสู่ช่วงสถานการณ์โควิด 19 เธอเริ่มมีปากเสียงกับคนในครอบครัว เกิดภาวะสับสน เครียดอย่างหนัก จนสัมพันธ์กับสามีสั่นคลอน แม้จะแบ่งเงินรางวัลกันคนละครึ่งแล้ว แต่สุดท้ายก็ต้องจบด้วยการหย่าร้าง 

           แต่จุดพีคที่ทำให้เงินหมดเร็ว คือความพยายามจะต่อเงิน เธอซื้อลอตเตอรี่อย่างบ้าคลั่ง เพราะหวังจะถูกรางวัลที่ 1 อีกครั้ง เคยทุ่มมากที่สุดถึง 400,000 บาทต่องวด แต่ปรากฏว่าไม่ถูกรางวัลเลยสักใบ 


           เหตุการณ์วันนั้นทำให้เธอต้องกลับมาคิดอีกครั้ง บอกตัวเองว่าต้องตั้งสติ จะเลิกซื้อ เพราะเงินรางวัลที่อยู่กับตัวเองหมดแล้ว จากเงินล้าน เหลือติดบัญชีเพียง 8,000 บาทเท่านั้น 

           อย่างไรก็ตาม แม้เงินจะหมดแต่ไม่ได้รู้สึกเครียดเหมือนเมื่อก่อน ปัจจุบันก็ผันตัวมาขายลอตเตอรี่แทน โดยทำงานมาได้ 2 งวดแล้ว รู้สึกสนุกกับงานนี้

           ทั้งนี้ น้ำหวาน ยังฝากทิ้งท้ายเป็นบทเรียนถึงคนที่อาจจะถูกรางวัลใหญ่ ว่าอย่าใช้เงินง่ายเกินไป เงินได้มาง่ายก็ไปง่ายมาก หากไม่รู้จักใช้และไม่รู้เท่าทันกิเลส ชีวิตอาจจะพัง 

           เธอย้ำว่าถูกหวยแล้วชีวิตใช่ว่าจะมีความสุข อาจเป็นทุกขลาภแบบที่เธอเคยผ่านมาแล้วก็ได้ ทั้งเงินหมดและต้องแยกทางกับสามี 



ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว 


แม่ค้าเปิดใจ จากเคยรวยถูกรางวัลที่ 1 เงินหมดใน 8 ปี - รักพัง ชี้จุดพลาดสำคัญ หวังต่อเงิน โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:04:42
