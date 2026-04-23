สาวนักวิ่งสะดุดตาแรง กลายเป็นดราม่าร้อน ที่แท้ไม่ธรรมดา เจ้าตัวตอบโต้โชว์ไหวพริบ

          สาวนักวิ่งสะดุดตาแรง จนกลายเป็นดราม่าร้อน คนถกเดือด ที่แท้ไม่ธรรมดา เป็นยูทูบเบอร์สาวคัพ G เจ้าตัวออกมาตอบโต้โชว์ไหวพริบ
นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

          วันที่ 22 เมษายน 2569 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพของนักวิ่งสาวรายหนึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ของไต้หวัน หลังจากเธอเข้าร่วมการแข่งขันวิ่ง จนสามารถพิชิตชัยชนะของตัวเองมาได้สำเร็จ แต่ปรากฏว่า "ขนาดหน้าอก" ที่โดนเด่นของเธอกลับก่อให้เกิดดราม่ามีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์

          รายงานเผยว่า หญิงสาวรายดังกล่าวใช้ชื่อว่า Pinpinponpon เป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ในไต้หวัน เธอเป็นที่รู้จักจากรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดและหุ่นคัพ G ทำให้เธอมีผู้ติดตามจำนวนมากกว่าหลายแสน ล่าสุด เธอได้คลิปวิดีโอขณะไปร่วมแข่งขันวิ่ง และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอีก 4 รายการ โดยเธอยอมรับว่าไม่ถนัด แต่ก็สามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจ 

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

         "สาวอกใหญ่ที่ไม่ถนัดวิ่ง เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งทางไกลและ 4 กิจกรรมออกกำลังกาย เข้าเส้นชัยได้สำเร็จ ดีกว่าที่คาดไว้ มันยากมากเลย ฉันสงสัยว่า ทุกคนออกกำลังกายกันไหม ?" ยูทูบเบอร์สาว โพสต์ 

          โดยในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า เธอแต่งตัวมิดชิด สวมแจ็กเก็ตแขนยาว และกางเกงกีฬาขายาว แต่ขณะที่เธอกำลังวิ่ง และออกกำลังกายอย่างหนัก หน้าอกขนาดใหญ่ของเธอขยับไปมาอย่างเห็นได้ชัด หลังจากคลิปวิดีโอถูกอัปโหลดได้เพียงไม่นานก็มียอดวิวถึง 830,000 ครั้ง 

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

          อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเสียดสี กล่าววิจารณ์ถึงเจตนาที่แท้จริงของเธอ สงสัยว่าเธอตั้งใจมาวิ่งเพื่อโชว์หน้าอกเรียกยอดวิว และชี้ว่าเธอไม่ใส่ "สปอร์ตบรา" แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนเข้าไปปกป้อง กล่าวว่าการมีหน้าอกใหญ่ไม่ใช่อุปสรรคของการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย และจากที่เห็นเธอก็ตั้งใจและเตรียมมาอย่างเต็มที่ ไม่ได้แต่งกายโชว์เรือนร่างแต่อย่างใด และเธอก็สามารถแข่งขันจนสำเร็จ นั่นหมายความว่าเธอมีทักษะทางร่างกายที่เหมาะสม 

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

          หลังจากคลิปวิดีโอของเธอกลายเป็นประเด็นดราม่า ยูทูบเบอร์สาวจึงได้ออกมาอธิบายว่า ปกติแล้วเธอจะเลือกสปอร์ตบราที่มีระดับความกระชับปานกลางถึงสูงสำหรับการออกกำลังกาย แต่เนื่องจากในวันนั้นเธอต้องวิ่งเป็นระยะทางไกล การสวมสปอร์ตบราที่มีระดับความกระชับสูงจะทำให้เธอควบคุมการหายใจได้ยาก เป้าหมายของเธอในการแข่งขันครั้งนี้คือการเข้าเส้นชัย และเพื่อรักษาสภาพร่างกายที่ดี และหลีกเลี่ยงการหอบเหนื่อย เธอจึงเลือกสปอร์ตบราที่มีระดับความกระชับปานกลาง

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

นักวิ่ง
ภาพจาก Instagram pinpinponpon627

          สำหรับผู้ที่วิจารณ์ร่างกายของเธอ เธอตอบอย่างมีไหวพริบว่า "ฉันหวังว่าโลกจะสงบสุขมากขึ้นอีกนิด หากทุกคนสามารถชื่นชมความงาม และการทำงานหนักเพื่อเข้าเส้นชัยไปพร้อมกันได้ ถ้าคุณชอบสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งสวยงาม ก็มาชื่นชมมันด้วยกันเถอะ ! ฉันภูมิใจในหน้าอกใหญ่ของฉัน" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 
ขอบคุณภาพจาก Instagram pinpinponpon627 

สาวนักวิ่งสะดุดตาแรง กลายเป็นดราม่าร้อน ที่แท้ไม่ธรรมดา เจ้าตัวตอบโต้โชว์ไหวพริบ โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:34:45
