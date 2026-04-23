ร้านบุฟเฟต์กุมขมับ ลูกค้าวิ่งหนีไม่จ่ายค่าปรับ ต้องตามถึงป้อมตำรวจ ซ้ำมารีวิว 1 ดาว

ได้เหรอ ? หนุ่ม-สาวกินบุฟเฟต์เหลือบาน วิ่งหนีไม่จ่ายค่าปรับ ไปตามกลับมาเคลียร์เจอโวยให้เรียกตำรวจ ซ้ำมารีวิว 1 ดาวแก้แค้น
เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อร้านบุฟเฟต์ออกมาเล่าวีรกรรมของลูกค้าจีนคู่หนึ่ง ที่มากินบุฟเฟต์แล้วเหลือบาน อ้างอาหารไม่อร่อยแล้วหนีไปไม่จ่ายค่าปรับ ขนาดทางร้านไปตามตัวถึงป้อมตำรวจก็ยังเล่นแง่ ไม่ยอมกลับมาเคลียร์ง่าย ๆ แถมสุดท้ายยังแก้แค้นร้านด้วยการรีวิว 1 ดาวอีก
โดยวานนี้ (22 เมษายน 2569) เพจ About Beef Lava Grill บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อพรีเมียม ซีฟู๊ด อาหารญี่ปุ่น
"มาอีกแล้ว โดนปรับแล้วไม่ยอมจ่ายวิ่งหนี เลยรีวิวแก้แค้น
โต๊ะ 33 นักท่องเที่ยวจีน คู่ชาย-หญิง เหลืออาหารเยอะมาก เดินหนี ไม่จ่ายค่าปรับ
1. พนักงานคุมโซน วิ่งไปตามลูกค้า ถึงหน้าป้อมตำรวจ ลูกค้าไม่ยอมกลับมา
2. ผู้ช่วย ผจก. ไปตามลูกค้าเองที่ป้อมตำรวจ แต่จะไม่ยอมมา บอกอาหารไม่อร่อย จะกลับบ้านแล้ว ไม่ยอมเคลียร์
3. โต้ตอบกันสักพัก ลูกค้าผู้หญิงยอมกลับมาร้าน แล้วบอกว่าจะจ่ายค่าอาหาร
4. พอกลับขึ้นมาร้าน ลูกค้าบอกว่า จะจ่ายแค่ 100 บาท ทางร้านบอกบอกว่าไม่ได้ค่ะ ต้องชั่งน้ำหนักตามจริงอาหารเหลือเยอะ ลูกค้าผู้ชายบอก "call police" พนักงานเลยบอกเลยบอก ได้ค่ะ พร้อมกับบอกให้ลูกค้านั่งรอที่โต๊ะ 35
5. ลูกค้าผู้หญิง เปลี่ยนเป็นบอกว่าเค้าจะจ่ายเลย ไม่รอคุยกับ police จะจ่ายเงินสด
6. จึงคิดเงินลูกค้า ลดราคาให้นิดหน่อย เหลือ 300 บาท
7. ลูกค้าผู้ชายถ่ายรูปร้านไป คิดว่าน่าจะไปรีวิว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก About Beef Lava Grill บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อพรีเมียม ซีฟู๊ด อาหารญี่ปุ่น
บางคนยังแนะนำให้ลองแชร์เรื่องผ่านโซเชียลมีเดียจีนอย่าง Douyin ด้วย รวมถึงชี้ว่าหากเป็นที่จีนจะใช้ระบบจ่ายก่อนกิน และยังให้มัดจำเงินไว้อีกส่วน จะได้คืนหลังกินเสร็จ คาดว่าเพื่อตัดปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้
นอกจากนี้ยังมีคนแชร์ประสบการณ์ที่เจอจากร้านอื่น ที่มีการแยกโซนนักท่องเที่ยวกับคนไทยไปเลย ซึ่งไม่แน่ใจว่เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลหรือไม่