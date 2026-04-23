HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านบุฟเฟต์กุมขมับ ลูกค้าวิ่งหนีไม่จ่ายค่าปรับ ต้องตามถึงป้อมตำรวจ ซ้ำมารีวิว 1 ดาว

 
           ได้เหรอ ? หนุ่ม-สาวกินบุฟเฟต์เหลือบาน วิ่งหนีไม่จ่ายค่าปรับ ไปตามกลับมาเคลียร์เจอโวยให้เรียกตำรวจ ซ้ำมารีวิว 1 ดาวแก้แค้น 

ร้านบุฟเฟต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก About Beef Lava Grill บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อพรีเมียม ซีฟู๊ด อาหารญี่ปุ่น

           เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อร้านบุฟเฟต์ออกมาเล่าวีรกรรมของลูกค้าจีนคู่หนึ่ง ที่มากินบุฟเฟต์แล้วเหลือบาน อ้างอาหารไม่อร่อยแล้วหนีไปไม่จ่ายค่าปรับ ขนาดทางร้านไปตามตัวถึงป้อมตำรวจก็ยังเล่นแง่ ไม่ยอมกลับมาเคลียร์ง่าย ๆ แถมสุดท้ายยังแก้แค้นร้านด้วยการรีวิว 1 ดาวอีก 

ร้านบุฟเฟต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก About Beef Lava Grill บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อพรีเมียม ซีฟู๊ด อาหารญี่ปุ่น

           โดยวานนี้ (22 เมษายน 2569) เพจ About Beef Lava Grill บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อพรีเมียม ซีฟู๊ด อาหารญี่ปุ่น 
 
           "มาอีกแล้ว โดนปรับแล้วไม่ยอมจ่ายวิ่งหนี เลยรีวิวแก้แค้น 

           โต๊ะ 33 นักท่องเที่ยวจีน คู่ชาย-หญิง เหลืออาหารเยอะมาก เดินหนี ไม่จ่ายค่าปรับ

           1. พนักงานคุมโซน วิ่งไปตามลูกค้า ถึงหน้าป้อมตำรวจ ลูกค้าไม่ยอมกลับมา

           2. ผู้ช่วย ผจก. ไปตามลูกค้าเองที่ป้อมตำรวจ แต่จะไม่ยอมมา บอกอาหารไม่อร่อย จะกลับบ้านแล้ว ไม่ยอมเคลียร์

           3. โต้ตอบกันสักพัก ลูกค้าผู้หญิงยอมกลับมาร้าน แล้วบอกว่าจะจ่ายค่าอาหาร

           4. พอกลับขึ้นมาร้าน ลูกค้าบอกว่า จะจ่ายแค่ 100 บาท ทางร้านบอกบอกว่าไม่ได้ค่ะ ต้องชั่งน้ำหนักตามจริงอาหารเหลือเยอะ ลูกค้าผู้ชายบอก "call police" พนักงานเลยบอกเลยบอก ได้ค่ะ พร้อมกับบอกให้ลูกค้านั่งรอที่โต๊ะ 35

           5. ลูกค้าผู้หญิง เปลี่ยนเป็นบอกว่าเค้าจะจ่ายเลย ไม่รอคุยกับ police จะจ่ายเงินสด

           6. จึงคิดเงินลูกค้า ลดราคาให้นิดหน่อย เหลือ 300 บาท

           7. ลูกค้าผู้ชายถ่ายรูปร้านไป คิดว่าน่าจะไปรีวิว

ร้านบุฟเฟต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก About Beef Lava Grill บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อพรีเมียม ซีฟู๊ด อาหารญี่ปุ่น

ร้านบุฟเฟต์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก About Beef Lava Grill บุฟเฟต์ ปิ้งย่าง เนื้อพรีเมียม ซีฟู๊ด อาหารญี่ปุ่น

           ขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว โดยชี้ว่ายังดีที่ทางร้านใช้มาตรการจ่ายก่อนกิน เลยเจอปัญหาแค่เรื่องของค่าปรับ ส่วนเรื่องรสชาตที่ลูกค้าจีนอ้างว่าไม่อร่อยนั้น หลายเสียงออกมายืนยันว่าของที่ร้านอร่อยมาก 

           บางคนยังแนะนำให้ลองแชร์เรื่องผ่านโซเชียลมีเดียจีนอย่าง Douyin ด้วย รวมถึงชี้ว่าหากเป็นที่จีนจะใช้ระบบจ่ายก่อนกิน และยังให้มัดจำเงินไว้อีกส่วน จะได้คืนหลังกินเสร็จ คาดว่าเพื่อตัดปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของลูกค้าเหล่านี้

           นอกจากนี้ยังมีคนแชร์ประสบการณ์ที่เจอจากร้านอื่น ที่มีการแยกโซนนักท่องเที่ยวกับคนไทยไปเลย ซึ่งไม่แน่ใจว่เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลหรือไม่


ร้านบุฟเฟต์

ร้านบุฟเฟต์

ร้านบุฟเฟต์

ร้านบุฟเฟต์
 
  


ร้านบุฟเฟต์กุมขมับ ลูกค้าวิ่งหนีไม่จ่ายค่าปรับ ต้องตามถึงป้อมตำรวจ ซ้ำมารีวิว 1 ดาว โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:39:20
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 หนิง ปัทมา บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย