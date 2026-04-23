ไวรัล ซื้อกระเป๋าทองโกดังมือสอง 300 บาท ขายได้เป็นล้าน แต่ทำไมคอมเมนต์กลับสวนทาง

ไวรัล ซื้อกระเป๋ามือสองราคา 300 บาท ก่อนนำไปตรวจพบคือทองแท้ หลอมขายได้หลักล้าน แต่กระแสคอมเมนต์สวนทาง ทำไมโอกาสเกิดขึ้นจริงแทบเป็นไปไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด
กลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 21 เมษายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก "ร้านวิทย์ลาดกระบัง รับซื้อทองทุกชนิด" ลงคลิปวิดีโอพร้อมข้อความชวนตื่นเต้น เปรียบอารมณ์เสมือนถูกรางวัล หลังมีลูกค้านำกระเป๋าที่ซื้อมาในราคาเพียง 300 บาท มาตรวจสอบ และพบว่าเป็นทองคำแท้
จากในคลิปบรรยายว่า ลูกค้ารายนำกระเป๋าที่ซื้อมาจากโกดังญี่ปุ่นมาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบ โดยในช่วงแรกยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นทองคำแท้หรือไม่ ก่อนที่ทางร้านจะใช้เครื่องมือตรวจวัด พร้อมตรวจสอบรหัสตอก K18 จนยืนยันได้ว่าเป็นทองคำแท้ 18K สร้างความดีใจให้ทั้งเจ้าของสินค้าและผู้ตรวจสอบ
ภายหลังจากทราบผล ลูกค้าตัดสินใจขายกระเป๋าทองคำดังกล่าว โดยให้ทางร้านดำเนินการหลอมเพื่อตีราคา ซึ่งกระบวนการหลอมใช้เวลาประมาณ 7 นาที และมีการใช้เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของทองคำ เพื่อให้ทราบมูลค่าเบื้องต้นทันที โดยระบุว่าสามารถขายได้มากกว่า 1,000,000 บาท
อย่างไรก็ตาม กระเป๋าทองคำชิ้นดังกล่าวไม่ปรากฏแบรนด์สินค้า คาดว่าอาจเป็นงานสั่งทำพิเศษ
นอกจากนี้ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ไปคัดของยังระบุว่า ส่วนใหญ่พบเพียงสินค้าชุบ เช่น 24K GP มากกว่าทองแท้ 18K และหากจะหวังเจอของมีค่าราคาถูกในระดับดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก
ขณะเดียวกัน ยังมีความเห็นตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า แม้จะพบของที่มีลักษณะคล้ายทอง ก็ยังต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและชำระเงิน ซึ่งถ้าเป็นของราคาแพงจริงร้านก็จะปฏิเสธการขายให้ได้ในขั้นตอนนี้ด้วย จึงยิ่งเกิดขึ้นยากมากในทางปฏิบัติ
อีกทั้งบางความเห็นมองว่า รายละเอียดของกระเป๋า ทั้ง รูปทรง สภาพ และการตอกสัญลักษณ์ 18K เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะหลุดรอดจากการคัดกรองของโกดังไปได้ง่าย ๆ รวมถึงเปรียบเทียบกับตลาดของเก่าในต่างประเทศก็ยังแทบไม่พบกรณีราคาต่ำผิดปกติในเช่นนี้ จึงทำให้มีผู้ใช้จำนวนหนึ่งมองว่าเรื่องที่ลูกค้าเล่าอาจไม่ใช่เรื่องจริงตามที่อ้าง
ทั้งนี้ คนจำนวนไม่น้อยต่างคาใจ ว่าเป็นเพียงการสร้างคอนเทนต์ขึ้นหรือไม่ เพราะไม่เห็นภาพลูกค้าปรากฏในคลิป แถมที่มาของกระเป๋าทองใบนี้ก็ยังน่าสงสัย หากเป็นเรื่องจริงก็อยากให้ทางร้านออกมาเคลียร์และยืนยันกันชัด ๆ