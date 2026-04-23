วิศวกรทิ้งรายได้ปีละ 2 ล้าน เปลี่ยนสายงานต่างสุดขั้ว เหลือเดือนละ 4 หมื่น แต่ไม่เสียใจ

          อดีตวิศวกรรายได้มั่นคง ทิ้งเงินปีละ 2 ล้าน เปลี่ยนสายทำงาน ต่างสุดขั้ว เหลือเดือนละ 4 หมื่น แต่ไม่เสียใจ กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงบนโซเชียล
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

          วันที่ 22 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า มีเรื่องราวของอดีตวิศวกรรายหนึ่งในไต้หวัน กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและจุดประกายให้เกิดการถกเถียงบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาออกมาแชร์ประสบการณ์ลาออกจากงานที่มั่นคง ทิ้งรายได้ปีละกว่า 2 ล้าน เปลี่ยนสายอาชีพไปทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยเงินเดือนลดลง เหลือเพียง 1 ใน 5 จากของเดิม แต่กลับกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึก "ประสบความสำเร็จในชีวิต" 

ทิ้งเงินล้านทำตามฝัน 


          เรื่องราวนี้ถูกนำมาเปิดเผยผ่านทาง Dcard ชุมชนออนไลน์ของไต้หวัน โดยชายรายหนึ่งเผยว่า เขาเคยทำงานเป็นวิศวกรที่โรงงานผลิต IC (Integrated Circuit) หรือวงจรรวม เช่น อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ หรือ ไมโครชิป ได้รับเงินเดือนปีละ 2 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 2 ล้านบาท) แต่เขาได้ตัดสินใจลาออก เพื่อไล่ตามความฝันในอาชีพการงาน ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยนักเขียนบทภาพยนตร์ ซึ่งมีเงินเดือนเดือนละ 40,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 40,000 บาท) 

          ชายเจ้าของเรื่องเผยว่า รายได้ของเขาลดลงอย่างมาก เหลือเพียง 1 ใน 5 จากของเดิม แต่เขาก็ได้ค้นพบตัวเองใหม่และไม่เสียใจเลย นอกจากนี้ เขายังแนะนำคนหนุ่มสาวที่ต้องการทำตามความฝันให้เข้าใจความเป็นจริงของงาน ก่อนที่จะตัดสินใจไปทำ และควรวางแผนการเก็บเงินให้ดีด้วย 
           

ชาวเน็ตเสียงแตก 


          หลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับความสนใจในวงกว้าง ชาวเน็ตส่วนหนึงเห็นด้วยและชื่นชมในความกล้าหาญของเขา กล่าวว่า "นี่แหละคือความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า", "เยี่ยมมาก กล้าที่จะไล่ตามความฝันของคุณ" และ "เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ทุกคนสมควรได้เลือกชีวิตในแบบของตัวเอง" 

          อย่างไรก็ดี ผู้ใช้โซเชียลอีกส่วนเข้าไปโต้แย้งมองว่า การจะตัดสินใจไล่ตามความฝันเช่นนี้ควรมีฐานะทางการเงินที่เพียงพอก่อน โดยกล่าวทำนองว่า "หากจัดการเรื่องเงินได้ ก็ไล่ตามความฝันได้" และ "ฉันก็กล้าที่จะไล่ตามความฝันของฉันเช่นกัน ถ้าฉันเก็บเงินได้สัก 10 ล้าน ก่อนลาออกจากงาน"

          นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนที่มีมุมมองที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เพราะในความเป็นจริงชีวิตอาจจะไม่สามารถเลือกได้เช่นนี้ โดยรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์เผยว่า ตอนแรกเขาเลือกทำงานตามความฝันที่เขาสนใจ แต่หลังจากทำงานไปได้ 1-2 ปี ก็พบว่าไม่มีเงินเก็บเลย สุดท้ายจึงต้องเข้าทำงานในอุตสาหกรรมที่ไม่ตรงใจ แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป 

ผู้เชี่ยวชาญแนะ 6 คำถาม ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงาน


          ร็อบ มัวร์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร แนะนำให้ถามตัวเองด้วยคำถาม 6 ข้อ ก่อนที่จะตัดสินใจเปลี่ยนงาน ดังนี้

          1. คุณชอบงานปัจจุบันหรือไม่ ?
          2. คุณจะยังชอบงานนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือไม่ ?
          3. คุณจะยังชอบงานนี้อยู่หรือไม่หากเจอปัญหา ?
          4. คุณมีทักษะและประสบการณ์เพียงพอหรือไม่ ?
          5. ตลาดสำหรับงานนี้ยังมีอยู่ไหม ?
          6. บริษัทจะยังคงทำกำไรได้หรือไม่ ?

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

