หนุ่มวัย 21 ทิ้งฝันการเรียน เชือดหมูเลี้ยงน้อง 6 ชีวิต เพราะคำว่าพี่คนโต ยังเจอเรื่องช้ำซ้ำ

หนุ่มวัย 21 ปี ต้องทิ้งฝันการเรียน เชือดหมูเลี้ยงน้อง 6 ชีวิต แบกภาระเพราะคำว่า "พี่ชายคนโต" แถมยังเจอเรื่องช้ำซ้ำ ถึงกับร้องไห้ขอร้องพ่อแม่
ภาพจาก Weibo
วันที่ 22 เมษายน 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า ชายหนุ่มวัย 21 ปี รายหนึ่งในประเทศจีน กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังจากมีการเปิดเผยเรื่องราวชีวิตที่ต้องดิ้นรนของเขาในฐานะ "พี่ชายคนโต" เขาต้องยอมละทิ้งความฝันทางการศึกษา หันมาเชือดหมูขายเพื่อช่วยหาเลี้ยงครอบครัว โดยเขาต้องรับผิดชอบดูแลน้อง ๆ ถึง 6 คน อีกทั้งน้องคนสุดท้องยังมีภาวะผิดปกติ ด้วยภาระอันหนักอึ้งที่เขาต้องแบกรับ ทำให้เกิดความกดดันอย่างหนัก เขาถึงขนาดร้องไห้ขอร้องไม่ให้พ่อแม่มีลูกเพิ่มอีก
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า ซุ่นผาน อายุ 21 ปี อาศัยในเมืองเสาหยาง มณฑลหูหนาน หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมปลายในปี 2566 เขาเริ่มออกมาช่วยครอบครัวขายหมูอย่างเต็มเวลา ทุกวันเขาและพ่อจะต้องตื่นตั้งแต่เวลา 02.00 น. ไปที่โรงฆ่าสัตว์ เพื่อเชือดและชำแหละหมู ก่อนที่จะกลับบ้านมาเวลา 04.00 น. เขาต้องช่วยน้องสาวทำงานบ้าน ก่อนเวลา 07.00 น. เขาก็ต้องรีบไปที่ตัวเมือง เพื่อตั้งแผงขายเนื้อหมู ประมาณ 12.00 น. เนื้อหมูที่แผงจะถูกขายหมด
อย่างไรก็ดี หลังจากได้มีเวลานั่งพักผ่อนเพียงชั่วครู่ ซุ่นผาน ก็ต้องไลฟ์ขายทางออนไลน์ต่อ รวมถึงการบรรจุและจัดส่ง โดยวันหนึ่งเขาขายหมูได้ประมาณ 3 ตัว ซึ่งแทบจะไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว แม้ว่าลูกค้าประจำหลายคนจะชื่นชมซุ่นผานว่า เป็นคนขยันขันแข็งและรอบคอบ แต่เขากลับมีความรู้สึกที่หลากหลาย เขายอมรับว่าเขาเคยใฝ่ฝันที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือทำงานหนักข้างนอก เพื่อสร้างอนาคตของตัวเอง แทนที่จะดิ้นรนเพื่อหาเลี้ยงชีพให้ครอบครัว
"ผมยอมรับว่า รู้สึกอิจฉาคนอื่น ๆ ผมก็อยากไปเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อน ๆ หรือออกไปทำงานสร้างอนาคตให้ตัวเอง แทนที่จะทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูน้อง ๆ" ซุ่นผาน กล่าว
ครอบครัวทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกัน ทำให้ซุ่นผานต้องแบกรับภาระหนักอึ้ง ในขณะที่ภาระทางการเงินของครอบครัวยิ่งหนักขึ้น เขาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า "ความปรารถนาสูงสุดของเขาคือไม่อยากให้พ่อแม่มีลูกเพิ่มอีก" แต่พ่อของเขาที่อายุเกือบจะ 50 ปี กลับมีความคิดตรงกันข้าม โดยเชื่อว่า "ยิ่งมีลูกมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น"
ซุ่นผาน เผยว่า พ่อแม่ของเขามีลูก 7 คน เขาเป็นพี่คนโต เขาไม่เห็นด้วยกับการที่พ่อแม่มีลูกหลายคนติดต่อกัน โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่เขารู้ว่าแม่กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 7 ทำให้เขาเสียใจจนร้องไห้ และรู้สึกโกรธมากที่เขามารู้ทีหลัง เพราะเขาคัดค้านมาตั้งแต่แรก "คนอื่น ๆ ดีใจกันใหญ่ที่มีน้องใหม่ แต่ผมต้องดูแลน้องชายเพิ่มอีกคน"
ความกดดันมหาศาลนี้ทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าและแทบจะล้มลง แต่ในฐานะลูกชายคนโต เขาก็ยังเลือกที่จะแบกรับความรับผิดชอบนี้ต่อไป ในอนาคต เขาหวังว่าจะสามารถดูแลกิจการของครอบครัวไปพร้อม ๆ กับการโน้มน้าวให้พ่อแม่หยุดมีลูกได้สำเร็จ และสามารถเลี้ยงดูน้อง ๆ ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ทั้งนี้ รายงานจากสำนักงานกิจการพลเรือนท้องถิ่นเผยว่า แม้ว่าครอบครัวดังกล่าวจะมีภาระทางการเงิน แต่ฐานะทางเศรษฐกิจของพวกเขาก็ดีกว่าครอบครัวโดยเฉลี่ยในพื้นที่ ซึ่งทางครอบครัวยืนยันชัดเจนว่าสามารถจัดการได้ และไม่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ขณะที่บัญชีโซเชียลมีเดียของซุ่นผานมีผู้ติดตาม 140,000 ฟอลโลเว่อร์ ซึ่งสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ให้กับเขา
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, Hk01