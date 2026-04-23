อินฟลูฯ ดับหลังผ่าแก้จมูก สั่งปิดคลินิก 7 วัน ไล่ไทม์ไลน์ CPR 3 ชม. กว่าจะส่งตัว

อินฟลูฯ ดับหลังผ่าแก้จมูก พบคลินิกกู้ชีพ 3 ชม. กว่าจะจะโทร. แจ้งหน่วยฉุกเฉิน-ส่งตัวไป รพ. สั่งปิดคลินิก 7 วันแล้ว สงสัยเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดหาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
เป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ กรณีที่วานนี้ (23 เมษายน 2569) เพจ เจ๊ม้อย v+ ออกมาเล่าเคสของอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่ง ที่เสียชีวิตหลังเข้ารับการผ่าตัดแก้มูกที่คลินิกในประเทศไทย แถมยังพบว่ากล้องวงจรปิดในคลินิก บางตัวเซิร์ฟเวอร์หาย ขณะนี้คลินิกถูกสั่งปิดชั่วคราว 7 วันแล้ว
โดยมีการเปิดเผยว่า ผู้ตายซึ่งเป็นสาว LGBTQ+ อายุ 29 ปี ทำงานอยู่ที่ออสเตรเลีย และกลับมาประเทศไทยช่วงสงกรานต์ จึงนัดหมอเพื่อแก้จมูก โดยพบว่าผู้ตายมีการขอปรึกษาหมอทางออนไลน์มาก่อนแล้ว โดยเข้าไปแก้จมูกที่คลินิกเมื่อวันที่ 21 เมษายน
พี่ของผู้ตายเผยว่า จริง ๆ วันแก้จมูกไม่ใช่วันที่ 21 เมษายน ครอบครัวเลยไม่มั่นใจว่าหมอที่คลินิกมีการเลื่อนมาหรือไม่
จากนั้นประมาณ 05.00 น. ทางคลินิกโทร. มาบอกแฟนผู้ตายว่า ขณะนี้ผู้ตายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามจันทร์ โดยถูกส่งตัวมาด้วยอาการความดันต่ำ สมองขาดออกซิเจน ใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นก็เสียชีวิตในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
แฟนของผู้ตาย เผยว่า ตนไม่รู้ว่าผู้ตายจ่ายค่าแก้จมูกไปเท่าไหร่ โดยตอนนั้นแฟนไปที่คลินิกก่อนคนเดียว จนช่วงเที่ยงวันที่ 21 เมษายน ตนจึงตามมา แต่ช่วงที่รอแฟนผ่าตัดก็มีสายจากคลินิกโทร. มาบอกว่าแฟนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ด้านทีมข่าวโหนกระแส ลงพื้นที่ สภ.นครปฐม ได้พบกับญาติผู้ตาย โดยจากการสอบถามพ่อของผู้ตาย เผยว่า ตนได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาล ว่าลูกอาการไม่ค่อยดี ไม่มีการตอบสนองใด ๆ จึงรีบเดินทางมา จ.นครปฐม ทันที
ไล่ไทม์ไลน์ กู้ชีวิต 3 ชม. กว่าจะโทร. เรียกหน่วยฉุกเฉิน - สั่งปิดคลินิก 7 วัน
ต่อมา นพ. วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองนครปฐม ได้เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้เสียชีวิตจากการเข้ารับบริการในคลินิกศัลยกรรม พบว่าทางคลินิกได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน และได้ใบรับใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลถูกต้องตามกฏหมาย ตั้งแต่ปี 2561
จากข้อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียน พบว่าผู้ตายเข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูก ในวันที่ 21 เมษายน เวลาประมาณ 17.00 น. ผู้ดำเนินการเป็นแพทย์ประจำสถานพยาบาล แพทย์ทำการผ่าตัดกระทั่งเวลา 20.00 น. อาการไม่ดี แพทย์จึงทำ CPR และให้ยาอะดรีนาลีน ช่วยชีวิต 5 ครั้ง
จนเวลา 20.50 น. จึงใส่ท่อช่วยหายใจ ต่อมาในเวลา 23.00 น. ทางคลินิกได้โทร. แจ้ง 1669 ก่อนจะมีการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในเวลา 23.40 น.
เบื้องต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าผู้เสียชีวิตได้มารับบริการในคลินิกดังกล่าวจริง และเกิดความผิดปกติระหว่างการรักษาหรือให้บริการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับบริการและการตรวจสอบรวบรวมหลักฐานของพนักงานสอบสวน สำนักงานฯ จะดำเนินการออกคำสั่งให้สถานบริการพยาบาลดังกล่าวปิดทำการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน หากการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายสั่งปิดคลินิกเพิ่มเติมได้อีก
ทั้งนี้ จากเวชระเบียนจะพบว่า มีการช่วยฟื้นคืนชีพตั้งแต่เวลา 20.00 น. ซึ่งตามปกติแล้วไม่ควรใช้เวลาฟื้นคืนชีพนานขนาดนี้ กว่าจะเรียกรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาล คลินิกควรจะนำตัวผู้ป่วยส่งต่อตั้งแต่เริ่มผิดปกติ โดยจากนี้จะต้องตรวจสอบด้วยว่า การผ่าตัดที่วางยาสลบ มีการใช้วิสัญญีแพทย์ที่ถูกต้องหรือไม่
พบพิรุธวงจรปิด เซิร์ฟเวอร์หาย - กล้องหันหากำแพงทุกตัว ?
ขณะที่ทาง สภ.นครปฐม เข้าตรวจสอบภายในคลินิก พบว่ากล้องวงจรปิดภายในคลินิกหันเข้ากำแพงทุกตัว และเซิร์ฟเวอร์ของกล้องหายไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งพิสูจน์หลักฐาน 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐาน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานส่งดำเนินคดีต่อไป
นอกจากนี้จะมีการนำร่างของผู้ตายส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลศิริราช และมอบให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ จ. เพชรบูรณ์ ต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, เจ๊ม้อย v+