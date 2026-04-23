นาทีวัดใจ ! สาวเสนอตัวแลกจ่ายค่าโดยสาร ถอดเสื้อชั้นใน ขอให้คนขับจับหน่อย

นาทีระทึกบนแท็กซี่ ผู้โดยสารสาวเสนอตัว แลกจ่ายค่าโดยสาร ถอดเสื้อชั้นใน ขอให้คนขับจับหน่อย เจอปฏิเสธบอกอันตราย บอกให้จอดทำกันข้างทาง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เว็บไซต์ Stomp เผยว่า มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ชวนอึ้งบนรถแท็กซี่คันหนึ่งถูกแชร์เป็นไวรัลร้อนบนโซเชียลมีเดีย เมื่อคนขับหนุ่มต้องเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน อยู่ ๆ ผู้โดยสารสาวเซ็กซี่ยื่นตัวมาเสนอบริการแลกกับค่าโดยสาร ทั้งยังแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่เขากำลังขับรถอยู่บนถนน สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คน และกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงไทเป ในไต้หวัน คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกโดยกล้องภายในรถแท็กซี่ แสดงให้เห็นว่า หนุ่มคนขับได้รับผู้โดยสารหญิงมาจากโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งเธอแต่งตัวเปิดเผยเรือนร่าง ท่อนบนสวมเพียงบราตัวเดียว หลังจากขึ้นมานั่งที่เบาะหลัง เธอก็เริ่มล่วงละเมิดทางเพศเขาด้วยวาจา เธอเล่าว่าเธอเพิ่งไปร่วม "ประสบการณ์สนุก" และน่าพึงพอใจมาก ถามคนขับว่า "อยากร่วมด้วยไหม เราคุยเรื่องเซ็กส์กันได้ไหม ?"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 你們鬼哥の三貓流的某一年夏天
ไม่เพียงเท่านั้น ผู้โดยสารสาวรายนี้ยังเสนอจะจ่ายค่าโดยสารด้วยร่างกายของเธอ เธอพยายามโน้มตัวมาข้างหน้า แล้วขอให้เขาจับเธอ ซึ่งทางคนขับพยายามปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่เธอก็ยังไม่ลดความพยายาม จังหวะหนึ่งในขณะที่คนขับไม่ทันตั้งตัว อยู่ ๆ เธอก็ดึงสายชุดชั้นในลงข้าง ๆ คนขับตกใจปฏิเสธ บอกว่าเขามีแฟนแล้ว และพยายามอธิบายว่าเขากำลังขับรถ ทำเช่นนี้มันอันตราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 你們鬼哥の三貓流的某一年夏天
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 你們鬼哥の三貓流的某一年夏天
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 你們鬼哥の三貓流的某一年夏天
แต่กลับยิ่งไม่คาดคิด เมื่อผู้โดยสารสาวพูดว่า "คุณจอดรถแล้วมีเซ็กส์กับฉันได้" โดยรับรองว่าแฟนของเขาจะไม่รู้ ทางคนขับจึงตอบไปว่า "นั่นไม่ใช่ปัญหา พระเจ้าเท่านั้นที่รู้" และแนะนำให้เธอไปหาคนอื่น แต่เธอยืนยันที่จะทำกับเขา ทางคนขับพยายามจะทำหน้าที่ให้ลุล่วง จึงเสนอให้ผู้โดยสารสาวคุยเรื่องอื่น ทว่าเธอยังคงยืนยันที่จะคุยเรื่องทางเพศ ทางคนขับจึงบอกว่า "เอาที่สบายใจเลย" ก่อนที่คลิปจะตัดไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 你們鬼哥の三貓流的某一年夏天
คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจและกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว ทางคนขับได้ออกมาชี้แจงว่า เขารอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้โดยปลอดภัย ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้น และทางผู้โดยสารได้ติดต่อมาขอโทษเขาผ่านทางแพลตฟอร์มบริการเรียกรถแล้ว ด้านผู้ใช้โซเชียลต่างพากันเข้าไปแสดงความตกตะลึง และชื่นชมความอดทนและเป็นมืออาชีพของคนขับรถหนุ่มรายนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 你們鬼哥の三貓流的某一年夏天
ทั้งนี้ ทางคนขับยังได้อธิบายเพิ่มเติมบนโซเชียลมีเดียของเขาว่า เขาเผยแพร่คลิปเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีใคร แต่เพื่อปกป้องสิทธิของคนขับรถโดยทั่วไป เชื่อว่าผู้โดยสารรายดังกล่าวได้รับบทเรียนแล้ว อีกทั้งพ่อของเธอก็ได้มาขอโทษแล้ว เขาจึงไม่ได้ต้องการที่จะฟ้องร้องใด ๆ และขอให้หยุดการไปคุกคามเธอในพื้นที่ส่วนตัว
ขอบคุณข้อมูลจาก Stomp, ETtoday
