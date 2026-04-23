สาวโชว์ไอเดียทำเงิน จากตบยุงไปวัน ๆ ทำรายได้หลักหมื่น ต่างชาติอะเมซิ่ง

เงินอยู่ในอากาศของแท้ สาวเปลี่ยนการตบยุงธรรมดา เป็นโอกาสทำเงิน สร้างรายได้หลักหมื่นแล้ว คนฮือฮาสุด ๆ เมนต์กันสนั่น จะต่อยอดเป็นตัวอื่นไหม
แม้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้การหารายได้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หลาย ๆ ครั้งไอเดียที่แปลกใหม่ ก็นำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องราวที่สาวผู้ใช้ TikTok @leesaesilp นำมาเผยล่าสุด หลังจากที่เธอเปลี่ยนการตบยุงไปวัน ๆ ให้กลายมาเป็นช่องทางทำงาน โดนใจต่างชาติจนมีรายได้หลักหมื่น เรียกว่าเป็นไอเดียทำเงินสุดฮือฮาจนกลายเป็นไวรัล 1.8 ล้านวิว
โดยผู้ใช้ TikTok @leesaesilp เผยว่า เธอชื่อลี ที่ผ่านมาเธอชอบสะสมซากยุงไว้ดูเล่น จากนั้นก็นึกสนุกนำมาทำพวงกุญแจ แบบให้เรืองแสงได้ด้วย เผื่อยุงบินมาเห็นแล้วจะตกใจบินหนี แล้วก็ทำมาไว้ขายด้วย
ตอนที่ไปออกบูธ ต่างชาติจะชอบพวงกุญแจยุงของเธอมาก โดยบอกว่าเป็นยุง From Thailand เขาจะซื้อกลับไปฝากเพื่อน ๆ ซึ่งบอกเลยว่าขายดีจนต้องซื้อเครื่องดักยุงมาใช้ จากที่เคยตบยุงไปเองวัน ๆ ตอนนี้ตบเองไม่ไหว
สำหรับวิธีทำนั้นยอมรับว่าแอบยาก แต่ละขั้นตอนใช้เวลาหลายวัน ไหนจะรอจับยุง รอขิต แช่รักษาสภาพ ทับ รอแห้ง บางทีหากซากยังไม่แห้งดีแล้วนำมาใส่ ก็จะแตก ถ้าชิ้นไหนสวยก็นำไปอบได้
ทั้งนี้ สินค้าของเธอมีจำหน่ายทั้งทางอินสตาแกรม รวมถึงมีร้านอื่นติดต่อให้นำไปฝากขายด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ทำธุรกิจนี้ เธออยากบอกทุกคนว่า "อยากทำไรทำเหอะ ชีวิตมันสั้น ใครจะมองว่าไร้สาระ เออ ก็จริง 555555555555"
ก็เรียกว่าเป็นไอเดียสร้างรายได้ของแท้ ปังจนเจ้าตัวถึงกับประกาศรับซื้อยุง พร้อมระบุเงื่อนไขชัดเจน ขณะที่ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันคึกคัก เช่น
- เงินอยู่ในอากาศของจริง เชื่อละ
- จดลิขสิทธิ์ด่วนครับ
- มีสิทธิ์พัฒนา เป็น แมลงวัน แมลงสาป ไหมคะ
- แล้วยุงแต่ละตัวจะไม่ซ้ำกัน
- รายได้ใหม่ใกล้ฉัน
- อนาคตต้องมียุงแต่ละจังหวัดครับ เอาจังหวัดดัง ๆ ก่อนก็ได้
