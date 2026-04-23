สาวโชว์ไอเดียทำเงิน จากตบยุงไปวัน ๆ ทำรายได้หลักหมื่น ต่างชาติอะเมซิ่ง

 
           เงินอยู่ในอากาศของแท้ สาวเปลี่ยนการตบยุงธรรมดา เป็นโอกาสทำเงิน สร้างรายได้หลักหมื่นแล้ว คนฮือฮาสุด ๆ เมนต์กันสนั่น จะต่อยอดเป็นตัวอื่นไหม  

ภาพจาก TikTok @leesaesilp 

           แม้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้การหารายได้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หลาย ๆ ครั้งไอเดียที่แปลกใหม่ ก็นำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องราวที่สาวผู้ใช้ TikTok @leesaesilp นำมาเผยล่าสุด หลังจากที่เธอเปลี่ยนการตบยุงไปวัน ๆ ให้กลายมาเป็นช่องทางทำงาน โดนใจต่างชาติจนมีรายได้หลักหมื่น เรียกว่าเป็นไอเดียทำเงินสุดฮือฮาจนกลายเป็นไวรัล 1.8 ล้านวิว

           โดยผู้ใช้ TikTok @leesaesilp เผยว่า เธอชื่อลี ที่ผ่านมาเธอชอบสะสมซากยุงไว้ดูเล่น จากนั้นก็นึกสนุกนำมาทำพวงกุญแจ แบบให้เรืองแสงได้ด้วย เผื่อยุงบินมาเห็นแล้วจะตกใจบินหนี แล้วก็ทำมาไว้ขายด้วย

           ตอนที่ไปออกบูธ ต่างชาติจะชอบพวงกุญแจยุงของเธอมาก โดยบอกว่าเป็นยุง From Thailand เขาจะซื้อกลับไปฝากเพื่อน ๆ ซึ่งบอกเลยว่าขายดีจนต้องซื้อเครื่องดักยุงมาใช้ จากที่เคยตบยุงไปเองวัน ๆ ตอนนี้ตบเองไม่ไหว 
 
           สำหรับวิธีทำนั้นยอมรับว่าแอบยาก แต่ละขั้นตอนใช้เวลาหลายวัน ไหนจะรอจับยุง รอขิต แช่รักษาสภาพ ทับ รอแห้ง บางทีหากซากยังไม่แห้งดีแล้วนำมาใส่ ก็จะแตก ถ้าชิ้นไหนสวยก็นำไปอบได้ 
 
           ทั้งนี้ สินค้าของเธอมีจำหน่ายทั้งทางอินสตาแกรม รวมถึงมีร้านอื่นติดต่อให้นำไปฝากขายด้วย ซึ่งจากประสบการณ์ทำธุรกิจนี้ เธออยากบอกทุกคนว่า "อยากทำไรทำเหอะ ชีวิตมันสั้น ใครจะมองว่าไร้สาระ เออ ก็จริง 555555555555"

           ก็เรียกว่าเป็นไอเดียสร้างรายได้ของแท้ ปังจนเจ้าตัวถึงกับประกาศรับซื้อยุง พร้อมระบุเงื่อนไขชัดเจน ขณะที่ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์กันคึกคัก เช่น 

           - เงินอยู่ในอากาศของจริง เชื่อละ

           - จดลิขสิทธิ์ด่วนครับ

           - มีสิทธิ์พัฒนา เป็น แมลงวัน แมลงสาป ไหมคะ

           - แล้วยุงแต่ละตัวจะไม่ซ้ำกัน

           - รายได้ใหม่ใกล้ฉัน

           - อนาคตต้องมียุงแต่ละจังหวัดครับ เอาจังหวัดดัง ๆ ก่อนก็ได้

ดูคลิป คลิก 

สาวโชว์ไอเดียทำเงิน จากตบยุงไปวัน ๆ ทำรายได้หลักหมื่น ต่างชาติอะเมซิ่ง โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2569 เวลา 15:11:33
