ชายกินไข่วันละ 3 ฟอง ให้ผมหนาขึ้น แพทย์เตือนอาจยิ่งส่งผลเสีย ชี้จุดปัญหา 3 ข้อ

ชายกินไข่วันละ 3 ฟอง หวังช่วยให้ผมหนาขึ้น แพทย์เตือนอาจยิ่งส่งผลเสียมากกว่าเดิม ชี้จุดปัญหา 3 ข้อ ทั้งเรื่องการกิน รวมถึงกรรมพันธุ์
วันที่ 23 เมษายน 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวจาก ดร.เกอ ป๋อฮวน แพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมในไต้หวัน ซึ่งได้ออกมาโพสต์แชร์เกี่ยวกับเรื่องของ "การกินไข่" ซึ่งมีกระแสลือบนโลกออนไลน์ว่าจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผมได้ จนทำให้มีหลายคนหลงเชื่อและทำตามโดยหวังว่าจะช่วยให้ผมหนาขึ้น ทว่า ดร.เกอ ได้เตือนว่า วิธีนี้นอกจากไม่ช่วยเรื่องผมบาง อาจจะทำให้ปัญหาผมร่วงยิ่งแย่ลงกว่าเดิม
โดยเมื่อเร็ว ๆ ดร.เกอ ได้โพสต์บนบัญชีเฟซบุ๊ก เผยกรณีของชายรายหนึ่งซึ่งได้กินไข่ดิบวันละ 3 ฟองทุกเช้า โดยหวังว่าจะแก้ไขปัญหาผมร่วง ช่วยให้ผมที่บางนั้นดูหนาขึ้นมาได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ดร.เกอ กล่าวว่า "ถ้ากินแบบนั้น ผมอาจจะร่วงก่อนที่จะงอกด้วยซ้ำ !"
ดร.เกอ อธิบายว่า การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่า ไข่มีส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม 2 ชนิด ได้แก่ โปรตีนคุณภาพสูง และ ไบโอติน เนื่องจากเส้นผมประกอบด้วยเคราตินถึง 90 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนจึงเปรียบเสมือนอิฐที่ใช้สร้างบ้าน ในขณะที่ไข่แดงอุดมไปด้วยไบโอติน ซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรง
ทำไมกินไข่แล้วผมร่วงมากขึ้น ?
ดร.เกอ เผยว่า ไข่มีสารอาหารที่ดี แต่เป็นเพราะวิธีการกินไข่ที่เป็นปัญหา โดยชี้ให้เห็น 3 ข้อดังนี้
1. การกินไข่ดิบ
ไข่ขาวดิบมีสารที่เรียกว่า อะวิดีน (Avidin) ทำหน้าที่เหมือนกาวชั้นดี มีคุณสมบัติจับกับไบโอตินได้อย่างแน่นหนา ทำให้ร่างกายดูดซึมไบโอตินไปใช้ไม่ได้ เมื่อการดูดซึมไบโอตินลดลง จึงส่งผลให้ผมร่วง เล็บเปราะ หรือผิวหนังอักเสบหากกินไข่ดิบเป็นประจำ
2. โภชนาการที่ไม่สมดุล
ดร.เกอ ชี้ว่า การเจริญเติบโตของเส้นผมต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน นอกจากไข่แล้ว ธาตุเหล็ก สังกะสี และวิตามินดี ก็ขาดไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร และเสริมสารอาหารแบบเฉพาะเจาะจงตามกระแส อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว และมีผลต่อสุขภาพเส้นผมโดยตรง
3. กรรมพันธุ์
ดร.เกอ กล่าวว่า หากผมร่วงของคุณเป็นภาวะศีรษะล้านแบบผู้ชาย ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมและฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone หรือ DHT) โจมตีรูขุมขนบนหนังศีรษะ ไม่ว่าคุณจะเสริมสารอาหารมากแค่ไหน ก็ไม่สามารถหยุด "พลังของยีน" ได้ เปรียบเสมือนการพยายามซ่อมแซมฐานรากที่กำลังพังทลาย โดยใช้วิธีทาสีหลังคาไปเรื่อย ๆ
วิธีแก้ไขที่ถูกต้อง
- ไข่ต้องปรุงสุกอย่างทั่วถึง เพื่อให้ร่างกายดูดซึมไบโอตินได้อย่างเหมาะสม
- ปรับเปลี่ยนอาหาร โดยให้แน่ใจว่าร่างกายจะได้รับโปรตีน ธาตุเหล็ก และสังกะสีอย่างสมดุล อย่าเน้นแค่ไข่อย่างเดียว
- ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง หากเป็นผมร่วงแบบกรรมพันธุ์ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับยา หรือประเมินการปลูกผม
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT