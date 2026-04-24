นาที นร. โดดหนีตาย ไรเดอร์เติมน้ำท่อม - พาบิดออกนอกเส้นทาง อ้างปักหมุดผิด

 
            ระทึก ! นาที นร. โดดหนีตายกลางถนน หลังไรเดอร์แวะเติมน้ำท่อม - บิดออกเส้นทาง อ้างเหยื่อปักหมุดผิด รับสวมไอดีพ่อ ทำมาหลายรอบ แจ้งข้อหาแล้ว 



ภาพจาก เฟซบุ๊ก ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

              เป็นประเด็นเดือดในสังคม กรณีเพจดัง ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดคลิปของนักเรียนหญิงรายหนึ่ง ที่เรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอปฯ ให้ไปส่งบ้าน แต่ระหว่างทางคนขับกลับแวะเติมน้ำกระท่อมที่ปั๊ม แถมเมื่อใกล้ถึงปลายทาง คนขับกลับเร่งเครื่อง พาเลยบ้านไปหลายกิโลเมตร ไม่ฟังที่เด็กพยายามบอก และยังพยายามจะเอื้อมมือไปแย่งโทรศัพท์ที่เด็กถ่ายคลิปไว้ด้วย

              จนถึงสี่แยก เพชรเกษม 81 จังหวะที่รถเลี้ยว นักเรียนตัดสินใจกระโดดหนีตาย จนกลิ้งบนถนนหลายตลบ โดยมีพลเมืองดีเข้าช่วยเหลือและบันทึกภาพไว้ได้ พบว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บศีรษะบวม และยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ได้แจ้งความที่ สน.หนองแขม ไว้แล้ว
 
            นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่ากังวล เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจสวมไอดี ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับในระบบของแอปฯ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งกว่าหากเด็กไม่ตัดสินใจกระโดดลงมา เหตุการณ์จะไปจบลงตรงไหน

              ล่าสุด (23 เมษายน 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานข้อมูลจาก นายอัครวินท์ เพ็ญอารีย์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กติ้ง จุด สน.หนองแขม เล่าว่า ตนได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนกันบริเวณสี่แยกดังกล่าว แต่เมื่อไปถึงกลับพบเพียงผู้เสียหายนั่งอยู่กับพื้น และพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือ จากนั้นจึงทราบว่าน้องกระโดดลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกผ่านแอปฯ 

              โดยน้องเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่า ตัวเองกลัวมาก พยายามขอร้องให้ไรเดอร์จอด ทั้งขอร้อง ทั้งด่า ทั้งถ่ายคลิป แต่ไรเดอร์ก็ไม่จอด จึงพยายามหาจังหวะกระโดดลงจากรถตั้งแต่ไรเดอร์ขับเลยจุดหมาย แต่ไม่มีจังหวะเลยจนกระทั่งมาถึงสี่แยกที่รถต้องเลี้ยวซ้าย ยอมรับจังหวะนั้นรีบกระโดดลงมาอย่างไม่คิดชีวิต

              นายอัครวินท์ เผยว่า ตั้งแต่ทำกู้ภัยมา นี่เป็นเคสแรกที่ยอมกระโดดออกจากมอเตอร์ไซค์ ส่วนไรเดอร์ขับหนีไปทาง จ.สมุทรสาคร พลเมืองดีตามไปไม่ทัน 

              กระทั่งในที่สุด ทางตำรวจ สน.หนองแขม สามารถควบคุมตัว นายอาร์ม อายุ 22 ปี ผู้ต้องหา มาสอบปากคำแล้ว โดยให้การว่าจุดลงของน้องปักไว้ผิด จากถนนมาเจริญ เป็นริมเจริญ ซึ่งอยู่ตรงข้ามซอยเพชรเกษม 81 อย่างไรก็ตาม เมื่อถามว่าได้ขี่ตาม GPS หรือไม่ นายอาร์มไม่ตอบ 

              เมื่อถามว่าเหตุใดไม่วกรถกลับมาช่วยผู้เสียหาย นายอาร์มอ้างว่ามีรถขับตามหลังจึงไม่วกกลับมา และยอมรับว่าเอารถพ่อมาขับ ขับมาหลายครั้งแล้ว 

              ผู้ต้องหายอมรับว่า มีอาการติดน้ำกระท่อมกับกัญชา ทั้งนี้ ได้ขอโทษไปยังผู้เสียหายกับครอบครัวด้วย 

              อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจยืนยันว่าจะพิจารณาตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เบื้องต้นแจ้งข้อหา กักขังหน่วงเหนี่ยว ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ และ พ.ร.บ.จราจร ใช้รถผิดประเภท 

              โดยตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาไปตรวจสารเสพติดในร่างกาย หากพบก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3


นาที นร. โดดหนีตาย ไรเดอร์เติมน้ำท่อม - พาบิดออกนอกเส้นทาง อ้างปักหมุดผิด โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2569 เวลา 09:17:51
