โชว์ผลงาน K9 โคโค่ จมูกไวไม่แพ้กัน จับสูตรลับความอร่อยของไทย รอบนี้ทีเด็ด !

          โชว์ผลงาน K9 โคโค่ สุนัขตำรวจสายพันธุ์บีเกิล จมูกไวไม่แพ้ เมอร์ลา จับสูตรลับความอร่อยของไทย รอบนี้ทีเด็ด 

          กลายเป็นไวรัลดังไปแล้ว สำหรับเจ้าเมอร์ลา สุนัขตำรวจ K9 สายพันธุ์บีเกิล ซึ่งปฏิบัติการให้กับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ประจำอยู่ที่สนามบิน สามารถโชว์สกิลจมูกไว ทั้งตรวจจับแซนด์วิชโบราณหมูหยองจากประเทศไทย อีกทั้งยังมีวัตถุดิบสำหรับทำอาหารครบสูตร ได้แก่ มะนาว หัวหอม ขมิ้น พริก และขิง 

          ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บนเฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ ได้โพสต์ภาพโชว์ผลงานของสุนัข K9 สายพันธุ์บีเกิลอีกตัว นั่นคือเจ้า โคโค่ (Kokoe) ที่เรียกว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นไม่แพ้กันเลย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations

          โดยจากภาพแสดงให้เห็นว่า K9 โคโค่ สามารถตรวจจับสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยที่มาจากประเทศไทย นั่นก็คือ รสดี ด้วยสีหน้าท่าทางที่ชวนให้สงสัยเป็นอย่างยิ่ง 

          ในโพสต์ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า K9 โคโค่ สุนัขตำรวจประจำหน่วยงานเกษตรของซีแอตเติล สามารถตรวจจับสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย ที่กำลังมุ่งหน้าไปยังโอมาฮา รัฐเนแบรสกา โดยพบสินค้าการเกษตรจำนวนหลายรายการ ได้แก่ 

          - มะม่วง 2 ปอนด์
          - ลูกพลับ 2 ปอนด์
          - มังคุด 2 ปอนด์
          - หัวหอมที่ยังไม่ปอกเปลือก 6 ปอนด์
          - เมล็ดพันธุ์สำหรับปลูก 2.6 ปอนด์
          - น้ำซุปไก่รสดี 10.5 ปอนด์

          สินค้าข้างต้นนี้ถูกยึดและทำลาย แต่ยังมีอีก 2 รายการที่ตรวจพบ แต่ไม่ได้ยึดไปทำลายได้ นั่นคือ ไก่ทอดหนึ่งชิ้นและหมาก 1 กิโลกรัม ทางเจ้าหน้าที่ได้คืนให้กับผู้โดยสารเพื่อให้ "นำรสชาติของบ้านเกิดไปสร้างความสุข"   


โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2569 เวลา 09:53:54
