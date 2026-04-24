โชว์ผลงาน K9 โคโค่ จมูกไวไม่แพ้กัน จับสูตรลับความอร่อยของไทย รอบนี้ทีเด็ด !

โชว์ผลงาน K9 โคโค่ สุนัขตำรวจสายพันธุ์บีเกิล จมูกไวไม่แพ้ เมอร์ลา จับสูตรลับความอร่อยของไทย รอบนี้ทีเด็ด
กลายเป็นไวรัลดังไปแล้ว สำหรับเจ้าเมอร์ลา สุนัขตำรวจ K9 สายพันธุ์บีเกิล ซึ่งปฏิบัติการให้กับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา (CBP) ประจำอยู่ที่สนามบิน สามารถโชว์สกิลจมูกไว ทั้งตรวจจับแซนด์วิชโบราณหมูหยองจากประเทศไทย อีกทั้งยังมีวัตถุดิบสำหรับทำอาหารครบสูตร ได้แก่ มะนาว หัวหอม ขมิ้น พริก และขิง
ทั้งนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บนเฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ภายใต้สำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ ได้โพสต์ภาพโชว์ผลงานของสุนัข K9 สายพันธุ์บีเกิลอีกตัว นั่นคือเจ้า โคโค่ (Kokoe) ที่เรียกว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นไม่แพ้กันเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CBP Office of Field Operations
โดยจากภาพแสดงให้เห็นว่า K9 โคโค่ สามารถตรวจจับสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยที่มาจากประเทศไทย นั่นก็คือ รสดี ด้วยสีหน้าท่าทางที่ชวนให้สงสัยเป็นอย่างยิ่ง
ในโพสต์ดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า K9 โคโค่ สุนัขตำรวจประจำหน่วยงานเกษตรของซีแอตเติล สามารถตรวจจับสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศไทย ที่กำลังมุ่งหน้าไปยังโอมาฮา รัฐเนแบรสกา โดยพบสินค้าการเกษตรจำนวนหลายรายการ ได้แก่
- มะม่วง 2 ปอนด์
- ลูกพลับ 2 ปอนด์
- มังคุด 2 ปอนด์
- หัวหอมที่ยังไม่ปอกเปลือก 6 ปอนด์
- เมล็ดพันธุ์สำหรับปลูก 2.6 ปอนด์
- น้ำซุปไก่รสดี 10.5 ปอนด์
สินค้าข้างต้นนี้ถูกยึดและทำลาย แต่ยังมีอีก 2 รายการที่ตรวจพบ แต่ไม่ได้ยึดไปทำลายได้ นั่นคือ ไก่ทอดหนึ่งชิ้นและหมาก 1 กิโลกรัม ทางเจ้าหน้าที่ได้คืนให้กับผู้โดยสารเพื่อให้ "นำรสชาติของบ้านเกิดไปสร้างความสุข"