ชาบูญี่ปุ่นร้านดัง ลูกค้าเจอหมูสไลซ์ บางจนนึกว่าล่องหน กลายเป็นไวรัลร้อน 28 ล้านวิว

ชาบูร้านดังในญี่ปุ่น ลูกค้าเจอหมูสันในสไลซ์ บางจนนึกว่าล่องหน กลายเป็นไวรัลร้อน 28 ล้านวิว ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่น จนร้านออกมาชี้แจงแล้ว
ภาพจาก X @MiamiaWaltz
วันที่ 22 เมษายน 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยว่า ร้านชาบูโย (Shabu-yo) ร้านอาหารญี่ปุ่นแนวบุฟเฟ่ต์หม้อไฟยอดนิยม กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงและได้รับความสนใจอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากมีลูกค้ารายหนึ่งได้โพสต์แชร์ภาพเนื้อหมูสไลซ์สุดบางเฉียบ จนถึงขนาดต้องตั้งฉายาให้ว่า "หมูล่องหน" กลายเป็นภาพไวรัลที่มียอดวิวกว่า 28 ล้าน
โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี X @MiamiaWaltz ได้โพสต์ภาพแสดงให้เห็นว่า มีหมูสันในสไลซ์อยู่ในถาด 2 ถาด จำนวนถาดละ 3 ชิ้น แต่ทั้งหมดถูกหั่นมาแบบบางขั้นสุด จนสามารถมองทะลุไปเห็นก้นถาดได้อย่างชัดเจน ทางเจ้าของโพสต์ ได้เขียนข้อความระบุว่า "สุดท้ายผมก็หัวเราะออกมา เพราะสันในหมูนี้บางที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลย"
"การหั่นให้บางขนาดนี้ ถือเป็นเทคโนโลยีที่น่าประทับใจมากเลยล่ะ ฮ่า ๆ"
"ถ้าอยากลดต้นทุนขนาดนั้น ก็ควรเลิกขายบุฟเฟ่ต์ไปเลยดีกว่า"
"นี่มันมีหมูโปร่งแสง หรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่า ?"
"หมูล่องหน รุ่นสไลซ์บางพิเศษยิ่งกว่าอัลตร้าสลิม ฉันคิดว่าบางกว่า 1 มิลลิเมตร"
"เห็นแล้วไม่กล้าหายใจแรงเลย กลัวปลิว…"
ทั้งนี้ มีบางรายที่มองในแง่ดีว่า "ข้อดีอย่างหนึ่งของการหั่นหมูแบบบางเฉียบก็คือ ทำให้ลูกค้าสามารถกินได้มากกว่าปกติ และยังอวดเพื่อน ๆ ได้ว่า กินไปเยอะแค่ไหน"
อย่างไรก็ดี หลังจากเรื่องราวกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ ทางร้านชาบูโยได้ออกแถลงการณ์ขอโทษทางลูกค้า โดยชี้แจงว่า "เราได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ในบางสาขามีการเสิร์ฟเนื้อหมูในสภาพที่แตกต่างจากมาตรฐานการเสิร์ฟที่เรากำหนดไว้แต่แรก เราขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อลูกค้าผู้มีค่าของเรา ซึ่งได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ตรงตามความคาดหวังของท่าน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Oddity Central