ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เฉลยใครกลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดนแซวลงแต่คอนเทนต์เปิดปิดประตูทุกวัน ก่อนรู้ความจริงว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร ตอนนี้ลงคอนเทนต์อื่นแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์
กำลังเป็นไวรัลที่ร้อนแรงในโลกโซเชียล สำหรับเพจ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ที่มักโพสต์อัปเดตการเปิดประตู ปิดประตูในทุก ๆ วัน จนคนสงสัยว่า ทำไปทำไม
วันที่ 24 เมษายน 2569 ทางเพจมีการชี้แจงถึงเหตุผลแล้วว่า ทำไปเพราะอะไร หลังจากีคนถามในเพจ คำตอบมีดังนี้
ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารของทางเพจเราคะ เวลาเปิดประตู 06.00 ถึง 18.00 แอดฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ หากอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ ขอเรียนเชิญเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - ถึงวันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) โดยจองเข้าชมในระบบหรือวอร์คอินเข้ามาได้เลยคะ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ยินดีต้อนรับคะ หรือโทร 055 247 304 ค่ะ
สาเหตุแบบเคลียร์ ๆ
อย่างไรก็ตาม คำตอบดังกล่าวก็ยังคงไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกของคนถาม แต่สุดท้าย มีคนเข้ามาบอกเหตุผลที่แท้จริงแบบไม่เป็นทางการว่า ทำไมต้องแจ้งเวลาเปิดปิดตลอด เป็นเพราะ กลุ่มเป้าหมายคือ นักวิ่งนั่นเอง
ขณะเดียวกัน ทางเพจก็ลงคอนเทนต์อื่นแล้ว เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
