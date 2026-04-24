ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เฉลยใครกลุ่มเป้าหมาย


 
          ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดนแซวลงแต่คอนเทนต์เปิดปิดประตูทุกวัน ก่อนรู้ความจริงว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร ตอนนี้ลงคอนเทนต์อื่นแล้ว

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

          กำลังเป็นไวรัลที่ร้อนแรงในโลกโซเชียล สำหรับเพจ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ที่มักโพสต์อัปเดตการเปิดประตู ปิดประตูในทุก ๆ วัน จนคนสงสัยว่า ทำไปทำไม

          วันที่ 24 เมษายน 2569 ทางเพจมีการชี้แจงถึงเหตุผลแล้วว่า ทำไปเพราะอะไร หลังจากีคนถามในเพจ คำตอบมีดังนี้

          ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารของทางเพจเราคะ เวลาเปิดประตู 06.00 ถึง 18.00 แอดฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ หากอยากทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชวังจันทน์ ขอเรียนเชิญเข้าชมศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - ถึงวันอาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์) โดยจองเข้าชมในระบบหรือวอร์คอินเข้ามาได้เลยคะ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ยินดีต้อนรับคะ หรือโทร 055 247 304 ค่ะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

สาเหตุแบบเคลียร์ ๆ


          อย่างไรก็ตาม คำตอบดังกล่าวก็ยังคงไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกของคนถาม แต่สุดท้าย มีคนเข้ามาบอกเหตุผลที่แท้จริงแบบไม่เป็นทางการว่า ทำไมต้องแจ้งเวลาเปิดปิดตลอด เป็นเพราะ กลุ่มเป้าหมายคือ นักวิ่งนั่นเอง

          ขณะเดียวกัน ทางเพจก็ลงคอนเทนต์อื่นแล้ว เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์




ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ลงรูปเปิด-ปิดประตูทุกวัน เฉลยใครกลุ่มเป้าหมาย อัปเดตล่าสุด 24 เมษายน 2569 เวลา 11:22:55
