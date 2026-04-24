ภารกิจตามหาคนหาย กลายเป็นงานหิน ตำรวจถึงกับมึนหัวหมุน เพราะภาพไม่ตรงปก !

ตำรวจเม็กซิโกถึงกับมึนหัวหมุน เมื่อภารกิจตามหาคนหาย กลายเป็นงานหิน เหตุเพราะภาพสาวไม่ตรงปก ตัวจริงคิดว่าคนละคน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เว็บไซต์เดอะซัน เผยว่า เกิดเรื่องราวคดีความสุดแปลกในประเทศเม็กซิโก และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ เมื่อภารกิจตามหาคนหายของทางตำรวจ กลายเป็นงานหินสุดท้าทายจนหัวหมุน ต้องใช้เวลานานกว่าหลายวันจนเกือบจะเรียกว่าสิ้นหวัง ก่อนที่ความจริงจะปรากฏ และเผยต้นเหตุที่หลายคนคาดไม่ถึง
เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ครอบครัวเกรเซีย กัวดาลูเป เมนโดซา โอรานเตส หญิงวัย 30 ปี ได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ หลังจากพบว่าเธอหายตัวไป โดยน้องสาวของเธอรู้สึกเป็นกังวลถึงความปลอดภัยของพี่สาวมาก หลังจากที่มีพยานรายหนึ่งอ้างว่า เห็นพลเมืองติดอาวุธรายหนึ่งจับตัวเกรเซียไปในเมืองโอโคโซโคอาอูตลา รัฐเชียปัส ประเทศเม็กซิโก
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่า การลักพาตัวเกรเซียอาจเชื่อมโยงกับการโจมตีด้วยอาวุธที่บาร์แห่งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย จึงเริ่มเปิดภารกิจออกปฏิบัติการค้นหาเธออย่างเร่งด่วน โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานค้นหาบุคคลแห่งรัฐเม็กซิโก โดยเจ้าหน้าที่ได้นำภาพของเธอบนบัญชีโซเชียลมาติดในโปสเตอร์ประกาศตามหาบุคคลหาย และเผยแพร่ภาพใบหน้าของเธอไปทั่วเมือง รวมไปถึงในโลกออนไลน์
ภาพจาก X @HtTrejo
ภาพจาก X @HtTrejo
อย่างไรก็ตาม หลังจากเวลาผ่านไปหลายวัน กลับไม่มีวี่แววหรือผู้แจ้งเบาะแสใด ๆ จนดูเหมือนจะเป็นการตามหาที่สิ้นหวัง จึงทำให้ภารกิจการตามหาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเกรเซีย จนกระทั่งในวันที่ 16 เมษายน เจ้าหน้าที่พบเธออยู่บนทางหลวง โดยยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
ทางตำรวจได้เผยแถลงการณ์ว่า พบตัวเกรเซียแล้ว พร้อมทั้งระบุว่า "การค้นหาที่กินเวลา 4 วันอาจเร็วกว่านี้มาก หากภาพถ่ายของเธอไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย"
ทางหน่วยงานค้นหาบุคคลของรัฐได้เปิดเผยว่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้การค้นหาตัวเกรเซียล่าช้า เป็นเพราะภาพถ่ายของเธอบนโซเชียลมีเดียถูกตกแต่งภาพอย่างหนัก จนปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเธอ ส่งผลให้ไม่มีใครจำเธอได้จากรูปโปสเตอร์ประกาศตามหา
ภาพจาก X @HtTrejo
ขณะเดียวกันมีผู้ใช้โซเชียลแนะนำเตือนว่า "บทเรียนของการแต่งหน้า หรือแต่งรูป ควรทำแต่พอดี หากมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่"
ภาพจาก X @HtTrejo
ภาพจาก X @HtTrejo
ภาพจาก X @HtTrejo
