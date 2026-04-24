HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ภารกิจตามหาคนหาย กลายเป็นงานหิน ตำรวจถึงกับมึนหัวหมุน เพราะภาพไม่ตรงปก !

 
          ตำรวจเม็กซิโกถึงกับมึนหัวหมุน เมื่อภารกิจตามหาคนหาย กลายเป็นงานหิน เหตุเพราะภาพสาวไม่ตรงปก ตัวจริงคิดว่าคนละคน 

          เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 เว็บไซต์เดอะซัน เผยว่า เกิดเรื่องราวคดีความสุดแปลกในประเทศเม็กซิโก และกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ เมื่อภารกิจตามหาคนหายของทางตำรวจ กลายเป็นงานหินสุดท้าทายจนหัวหมุน ต้องใช้เวลานานกว่าหลายวันจนเกือบจะเรียกว่าสิ้นหวัง ก่อนที่ความจริงจะปรากฏ และเผยต้นเหตุที่หลายคนคาดไม่ถึง 

           เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา ครอบครัวเกรเซีย กัวดาลูเป เมนโดซา โอรานเตส หญิงวัย 30 ปี ได้เข้าแจ้งความกับทางตำรวจ หลังจากพบว่าเธอหายตัวไป โดยน้องสาวของเธอรู้สึกเป็นกังวลถึงความปลอดภัยของพี่สาวมาก หลังจากที่มีพยานรายหนึ่งอ้างว่า เห็นพลเมืองติดอาวุธรายหนึ่งจับตัวเกรเซียไปในเมืองโอโคโซโคอาอูตลา รัฐเชียปัส ประเทศเม็กซิโก

           ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรงว่า การลักพาตัวเกรเซียอาจเชื่อมโยงกับการโจมตีด้วยอาวุธที่บาร์แห่งหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย จึงเริ่มเปิดภารกิจออกปฏิบัติการค้นหาเธออย่างเร่งด่วน โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานค้นหาบุคคลแห่งรัฐเม็กซิโก โดยเจ้าหน้าที่ได้นำภาพของเธอบนบัญชีโซเชียลมาติดในโปสเตอร์ประกาศตามหาบุคคลหาย และเผยแพร่ภาพใบหน้าของเธอไปทั่วเมือง รวมไปถึงในโลกออนไลน์

           อย่างไรก็ตาม หลังจากเวลาผ่านไปหลายวัน กลับไม่มีวี่แววหรือผู้แจ้งเบาะแสใด ๆ จนดูเหมือนจะเป็นการตามหาที่สิ้นหวัง จึงทำให้ภารกิจการตามหาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว โดยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเกรเซีย จนกระทั่งในวันที่ 16 เมษายน เจ้าหน้าที่พบเธออยู่บนทางหลวง โดยยังมีชีวิตอยู่และปลอดภัย แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม 

           ทางตำรวจได้เผยแถลงการณ์ว่า พบตัวเกรเซียแล้ว พร้อมทั้งระบุว่า "การค้นหาที่กินเวลา 4 วันอาจเร็วกว่านี้มาก หากภาพถ่ายของเธอไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย" 

           ทางหน่วยงานค้นหาบุคคลของรัฐได้เปิดเผยว่า ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้การค้นหาตัวเกรเซียล่าช้า เป็นเพราะภาพถ่ายของเธอบนโซเชียลมีเดียถูกตกแต่งภาพอย่างหนัก จนปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเธอ ส่งผลให้ไม่มีใครจำเธอได้จากรูปโปสเตอร์ประกาศตามหา 

           ภายหลังจากเรื่องราวเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง ก็กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจ พากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นอย่างตกตะลึง โดยรายหนึ่งกล่าวว่า  "นี่ไม่ใช่คนเดียวกันแน่ ๆ" และอีกรายกล่าวติดตลกว่า "ในขณะที่พวกเขากำลังตามหาเธอ เธออาจอยู่ที่บ้านตลอดเวลา แต่พวกเขาแค่จำเธอไม่ได้..." 

           ขณะเดียวกันมีผู้ใช้โซเชียลแนะนำเตือนว่า "บทเรียนของการแต่งหน้า หรือแต่งรูป ควรทำแต่พอดี หากมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่" 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun 



ภารกิจตามหาคนหาย กลายเป็นงานหิน ตำรวจถึงกับมึนหัวหมุน เพราะภาพไม่ตรงปก ! โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2569 เวลา 12:08:14 81,906 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย