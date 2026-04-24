ศาลฎีการับคำร้องคดี 44 สส.ก้าวไกล - 10 สส. ประชาชน ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่

          ศาลฎีการับคำร้อง ป.ป.ช. ฟันจริยธรรม 44 อดีต สส.ก้าวไกล ปมแก้ ม.112 ด้าน 10 สส.พรรคประชาชน ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ยังคงทำงานในสภาได้ต่อ

คดี 44 สส.ก้าวไกล

          วันที่ 24 เมษายน 2569 ศาลฎีกา นัดประชุมองค์คณะเพื่อพิจารณาคำร้องคดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นเอาผิดอดีต 44 สส. พรรคก้าวไกล ในฐานทำผิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง กรณีลงชื่อเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

          ล่าสุด ศาลฎีกา มีคำสั่งรับคำร้องคดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ลงชื่อแก้ไข ม.112 ไว้พิจารณา แต่ไม่สั่งให้ 10 สส.หยุดปฏิบัติหน้าที่

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โตโต้ ปิยรัฐ - Piyarat Chongthep

          สำหรับ สส.10 คน สังกัดพรรคประชาชน ที่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

          สส.บัญชีรายชื่อ

          - นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
          - น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล
          - นายรังสิมันต์ โรม
          - นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง
          - นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
          - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
          - นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
          - นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 

          สส.เขต 

          - นายธีรัจชัย พันธุมาศ สส.กรุงเทพมหานคร
          - นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กรุงเทพมหานคร


ศาลฎีการับคำร้องคดี 44 สส.ก้าวไกล - 10 สส. ประชาชน ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ อัปเดตล่าสุด 24 เมษายน 2569 เวลา 12:50:29
