ประกาศหาคู่ให้พี่สาวคนสวย เผยคุณสมบัติชวนอึ้งจนเป็นไวรัล หนุ่ม ๆ แห่สมัครเพียบ !

น้องสาวสุดน่ารัก ประกาศหาสามีให้พี่สาวคนสวย เผยคุณสมบัติชวนอึ้งจนกลายเป็นไวรัลดัง หนุ่ม ๆ อดใจไม่ไหว แห่ส่งใบสมัครเพียบ
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ข้อดี
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ภาพจาก X @aya_inaka0416
- อายุ 33 ปี โสด ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยสัมผัสความโรแมนติก ยังไม่มีอนาคตที่สดใส
หมายเหตุ : รูปเด็กในภาพเป็นลูกของผู้โพสต์ (น้องสาว)
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ภาพจาก X @aya_inaka0416
วันที่ 24 เมษายน 2569 มีเรื่องราวไวรัลจากสาวญี่ปุ่น เมื่อน้องสาวสุดน่ารักออกมาประกาศตามหาสามีให้กับพี่สาวคนสวย พร้อมกับเผยคุณสมบัติที่น่าทึ่งมากมายแบบจัดเต็ม ทำให้ได้รับความนิยมสนใจอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ หนุ่ม ๆ ต่างพากันเข้าไปส่งใบสมัครจนรับไม่ทันเลยทีเดียว
ภาพจาก X @aya_inaka0416
สาวญี่ปุ่นผู้ใช้บัญชี X @aya_inaka0416 ได้โพสต์ภาพพี่สาวของเธอในอิริยาบถต่าง ๆ เผยให้เห็นรูปลักษณ์และใบหน้าที่สวยงาม รวมไปถึงรอยยิ้มที่สดใส โดยเธอได้ประกาศหาคู่ให้กับพี่สาว พร้อมเผยถึงคุณสมบัติไว้ดังนี้
ข้อดี
- เธอไม่เคยมีแฟน โสดมาตลอด
- เธอไม่มีเพื่อนไปเที่ยวด้วยในวันหยุดสุดสัปดาห์
- เธอมีแต่รูปถ่ายแบบไม่แต่งภาพ ไม่แต่งหน้า เลยไม่มีใครมาจีบ
- เธอเป็นคนขี้อายและเก็บตัว
- เธอเป็นคนเก็บตัว แต่เมื่อเธอเมา เธอจะเปิดใจ
- เธอเป็นพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน
- เธอเคยถูกแมวมองมาทาบทามหลายครั้งตั้งแต่เด็ก แต่ไม่เคยโดดเด่น
- เธอเป็นแค่สาวธรรมดาจากเมืองเล็ก ๆ แต่กลับมียอดไลก์มากมายอย่างน่าประหลาดใจ
ภาพจาก X @aya_inaka0416
โดยตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน จนถึงขณะนี้ (24 เมษายน) น้องสาวรายนี้ยังคงโพสต์อัปเดตประกาศข้อดีของพี่สาวเรื่อย ๆ โดยคงคุณสมบัติหลักเอาไว้เช่นเดิม แต่เพิ่มเติมส่วนขยายพิเศษต่อท้ายว่า ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ เธอจะจริงจัง จริงใจ ซื่อสัตย์ มีเงินเก็บเยอะ สามารถนัดเจอกันได้ทันที และเธอจะทะนุถนอมคุณมาก
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ข้อเสีย
- อายุ 33 ปี โสด ไม่เคยมีแฟน ไม่เคยสัมผัสความโรแมนติก ยังไม่มีอนาคตที่สดใส
หมายเหตุ : รูปเด็กในภาพเป็นลูกของผู้โพสต์ (น้องสาว)
ภาพจาก X @aya_inaka0416
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและได้รับความนิยมอย่างถล่มทลาย ยอดถูกใจก็ขึ้นรัว ๆ โพสต์ที่คนดูมากสุดถึง 5 ล้านวิว โดยเธอเผยว่า มีผู้หนุ่ม ๆ ติดต่อเข้าไปส่งใบสมัครแนะนำตัวเอง เพื่อขอโอกาสกับพี่สาวเป็นจำนวนมากในหลากหลายช่องทางบนโซเชียลมีเดีย
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ภาพจาก X @aya_inaka0416
ภาพจาก X @aya_inaka0416