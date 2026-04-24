HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล หนุ่มให้อาหารปลายักษ์ โดนงับทั้งแขน แต่ดึงออกมาสบาย ยืนยันของจริงไม่ใช่ AI

 
ปลางับแขน
ภาพจาก X @shibetsu_salmon

            เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 บัญชี X @shibetsu_salmon ของทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Shibetsu Salmon Museum ในเมืองชิเบตสึ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมปกติ ของเจ้าหน้าที่หนุ่มรายหนึ่งที่ได้เข้าไปให้อาหารปลา แต่กลับสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมากบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลที่ฮือฮา 

            โดยในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้โชว์ให้อาหารปลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่อยู่ในบ่อ โดยนำปลาตัวเล็กไปป้อนให้ถึงปาก ทันทีที่เขาหย่อนปลาลงไปในน้ำ จู่ ๆ ปลายักษ์ก็กระโดดพุ่งขึ้นมางับด้วยความเร็วและแรง ไม่เพียงแค่อาหารของมัน แต่ยังรวมไปถึงแขนของเจ้าหน้าที่ หายวับเข้าไปอยู่ในปากของมัน แต่เพียงครู่เดียว เขาก็ดึงแขนออกมาได้อย่างสบาย ๆ โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ และยังยืนโบกมือสุดชิล 

            โดยในโพสต์ระบุว่า คลิปวิดีโอนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาบน TikTok หลังจากถูกแชร์ต่อกันออกไป มียอดผู้เข้าชมมากกว่าหลายล้านครั้ง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างรู้สึกตกใจ และเข้าไปคอมเมนต์แสดงความสงสัยว่า "เป็นคลิป AI ใช่ไหม ?"

ปลางับแขน
ภาพจาก X @shibetsu_salmon

            อย่างไรก็ดี ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ยืนยันว่า คลิปวิดีโอนี้เป็นของจริง ที่ถูกถ่ายทำขึ้นจริงในสถานที่จริง และเจ้าหน้าที่ก็ถูก "งับ" มือจริง ทว่าปลาตัวนี้คือ ปลาสเตอร์เจียน เป็นปลากระดูกแข็งขนาดใหญ่กว่า 2 เมตร ลำตัวเรียวคล้ายฉลาม แต่เมื่อโตเต็มวัยแล้วจะไม่มีฟัน ปากของมันจะอยู่ใต้ส่วนหัวและสามารถยืดหดได้ ใช้สำหรับดูดอาหาร 

            ทั้งนี้ สำหรับการให้อาหารปลาสเตอร์เจียนเช่นนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ อธิบายว่า มีไว้สำหรับการแสดงให้ผู้ชมเท่านั้น และจำกัดเฉพาะกิจกรรม โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาชมปลาสเตอร์เจียนตัวมหึมานี้ได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2569 โดยมีรอบให้ชมเพียงวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 






ไวรัล หนุ่มให้อาหารปลายักษ์ โดนงับทั้งแขน แต่ดึงออกมาสบาย ยืนยันของจริงไม่ใช่ AI อัปเดตล่าสุด 24 เมษายน 2569 เวลา 17:15:00
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย