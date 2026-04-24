ไวรัล หนุ่มให้อาหารปลายักษ์ โดนงับทั้งแขน แต่ดึงออกมาสบาย ยืนยันของจริงไม่ใช่ AI

ไวรัลชวนอึ้ง หนุ่มให้อาหารปลายักษ์ โดนงับเข้าไปทั้งแขน คนดูสะดุ้งแรง แต่ดึงออกมาสบาย เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยืนยันของจริงไม่ใช่ AI
ภาพจาก X @shibetsu_salmon
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 บัญชี X @shibetsu_salmon ของทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Shibetsu Salmon Museum ในเมืองชิเบตสึ บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ดูเหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมปกติ ของเจ้าหน้าที่หนุ่มรายหนึ่งที่ได้เข้าไปให้อาหารปลา แต่กลับสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมากบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัลที่ฮือฮา
โดยในคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้โชว์ให้อาหารปลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่อยู่ในบ่อ โดยนำปลาตัวเล็กไปป้อนให้ถึงปาก ทันทีที่เขาหย่อนปลาลงไปในน้ำ จู่ ๆ ปลายักษ์ก็กระโดดพุ่งขึ้นมางับด้วยความเร็วและแรง ไม่เพียงแค่อาหารของมัน แต่ยังรวมไปถึงแขนของเจ้าหน้าที่ หายวับเข้าไปอยู่ในปากของมัน แต่เพียงครู่เดียว เขาก็ดึงแขนออกมาได้อย่างสบาย ๆ โดยไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ และยังยืนโบกมือสุดชิล
โดยในโพสต์ระบุว่า คลิปวิดีโอนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาบน TikTok หลังจากถูกแชร์ต่อกันออกไป มียอดผู้เข้าชมมากกว่าหลายล้านครั้ง ชาวเน็ตจำนวนมากต่างรู้สึกตกใจ และเข้าไปคอมเมนต์แสดงความสงสัยว่า "เป็นคลิป AI ใช่ไหม ?"
ภาพจาก X @shibetsu_salmon
ทั้งนี้ สำหรับการให้อาหารปลาสเตอร์เจียนเช่นนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ อธิบายว่า มีไว้สำหรับการแสดงให้ผู้ชมเท่านั้น และจำกัดเฉพาะกิจกรรม โดยนักท่องเที่ยวสามารถมาชมปลาสเตอร์เจียนตัวมหึมานี้ได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2569 โดยมีรอบให้ชมเพียงวันละ 2 รอบ เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.