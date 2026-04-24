สั่งเกี๊ยวซ่า 5 ชิ้น 200 ถ้าสั่ง 3 ชิ้น 270 ทำไมสั่งน้อยถึงแพงกว่า อีกมุมหนึ่งที่คิดไม่ถึง

สั่งเกี๊ยวซ่า 5 ชิ้น 200 แต่ถ้าสั่ง 3 ชิ้น 270 เยน ทำไมสั่งน้อยถึงแพงกว่าสั่งมาก ร่วมกันวิเคราะห์คำตอบ มันอาจเป็นสูตร
หนึ่งในภาพจำอัตโนมัติเวลาสั่งซื้อของ ยิ่งสั่งเยอะ ราคายิ่งถูกลง แต่ใช้ไม่ได้กับที่ญี่ปุ่น กลายเป็นว่า สั่งเยอะก็หารออกมาราคาเท่าเดิม หรือบางครั้งก็แพงขึ้นด้วย
วันที่ 24 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก Jay Nobbol Vanahbravesn โพสต์ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมสั่งเกี๊ยวซ่าที่ประเทศญี่ปุ่น หากสั่ง 3 ชิ้นราคา 270 เยน แต่สั่ง 5 ชิ้น ขายเพียง 200 เยนเท่านั้น
ทำไมกลายเป็นสั่งน้อยแล้วราคารวมกลับถูกกว่าสั่งเยอะไปได้
เรื่องนี้มีคนวิเคราะห์ไว้ว่า ในกระบวนการทำเกี๊ยวซ่า ถ้าหากทอด 5 ชิ้นจะคุ้มกว่า 3 ชิ้น หรือเรียกในภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า การประหยัดจากขนาด ยิ่งทำเยอะยิ่งใช้ต้นทุนต่ำกว่านั่นเอง
อีกมุมหนึ่ง ถ้าคิดแบบไม่ซับซ้อนคือ ร้านอยากขาย 5 ชิ้น ไม่อยากขายแค่ 3 ชิ้น ดังนั้นจึงตั้งราคาถูกกว่าเพื่อจูงใจลูกค้า