จริงไหม !? คนเกิดก่อน 2540 ไม่มีสูติบัตรในแอปฯ ThaID แนะถ้าไม่ขึ้นต้องแก้ยังไง

 
           ไขคำตอบ คนเกิดก่อนปี 2540 ไม่พบข้อมูลสูติบัตรในแอปฯ ThaID สรุปแล้วจริงหรือไม่ และถ้าไม่ขึ้นต้องทำอย่างไร  

ไม่มีสูติบัตรใน ThaID

           จากกรณีโลกออนไลน์แชร์โพสต์ระบุว่า คนที่เกิดก่อนปี 2540 จะไม่มี สูติบัตร แบบออนไลน์ในแอปฯ ThaID 

           จากการตรวจสอบแอปพลิเคชัน ThaID ของผู้เกิดก่อนปี 2540 พบว่า ในเมนูเอกสารส่วนของสูติบัตร ระบบไม่แสดงข้อมูลสำหรับผู้ที่เกิดก่อนปี 2540 โดยขึ้นข้อความว่า "ไม่พบข้อมูลใบสูติบัตรในระบบ" ขณะที่เอกสารประเภทอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

           เกี่ยวกับประเด็นนี้ Thai PBS Verify เผยว่า กรมการปกครองชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง เนื่องจากในช่วงเวลาก่อนปี 2540 การบันทึกข้อมูลการเกิดยังอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ จึงยังไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบดิจิทัลของแอปพลิเคชันได้

หากต้องการนำข้อมูล สูติบัตร เข้าสู่ระบบ ต้องทำอย่างไร


           - สามารถดำเนินการโดยติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต เพื่อขอคัดสำเนาสูติบัตร และให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง


           - บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมี)

หากไม่พบข้อมูลเดิม ต้องทำอย่างไร


           - อาจต้องขอหนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล หรือใช้พยานบุคคลยืนยันข้อมูลกับหน่วยงานราชการ


ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS


จริงไหม !? คนเกิดก่อน 2540 ไม่มีสูติบัตรในแอปฯ ThaID แนะถ้าไม่ขึ้นต้องแก้ยังไง โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2569 เวลา 16:41:43
