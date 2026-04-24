เข้าห้องผ่าตัดแบบฉุกเฉิน เพราะกินเมนูที่คนไทยชอบกินจนพยาธิขึ้นตา พักฟื้นเป็น 10 วัน

เข้าห้องผ่าตัดแบบฉุกเฉิน เพราะกินเมนูที่คนไทยชอบกิน เนื่องจากพยาธิขึ้นตา แม้กระทั่งทำอาหารเองก็ยังเสี่ยง พักฟื้นเป็น 10 วัน
วันที่ 24 เมษายน 2569 เฟซบุ๊ก Ploylada Setthawarasin มีการโพสต์เล่าประสบการณ์ที่ต้องผ่าตัด เพราะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกินอาหารดิบอย่างกุ้งแช่น้ำปลา 2 วันติดต่อกัน เนื่องจากพยาธิลามไปที่ขอบตา มีรายละเอียดดังนี้
ช่วงเดือนตุลาคม ปี 2568 คุณหมอถามฉัน ก่อนแอดมิต 2 วันว่า คุณพลอยได้ทานอาหารดิบ เช่น กุ้งแช่น้ำปลาบ้างมั้ย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploylada Setthawarasin
ฉันก็ไม่กล้าตอบ แต่ก็ตอบไปว่า ทานค่ะ ทาน 2 วันติด หมอจึงบอกว่า เดี่ยวคุณพลอยเตรียมตัว เข้าห้องผ่าตัดนะครับ เพราะตอนนี้มีการติดเชื้อพยาธิลามไปที่ขอบตาแล้ว
และตอนนั้นพูดไป ใครถาม ก็ไม่มีใครเชื่อสักคนว่า ติดเชื้อจากการกินกุ้งแช่น้ำปลาที่ทำกินกันเองที่บ้าน
สำหรับการพักฟื้น ต้องใช้เวลาพัก 10 วัน ดังนั้นจึงอยากให้คนที่ได้อ่าน เวลากินอาหารขอให้เลือกดูร้านดี ๆ ร้านสะอาด เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้
