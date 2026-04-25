ไวรัล ! หนุ่มวิ่งมาราธอน เจอสาวยืนเรียง เข้าแจกจูบเกือบสิบ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด

          หนุ่มวิ่งงานมาราธอน เจอกลุ่มนักศึกษาสาวยืนเรียง เข้าจูบสนั่นเกือบสิบปาก ชาวเน็ตตาลุก ถามไปวิ่งที่ไหน เผยธรรมเนียมจากป้ายที่พวกเธอถือ 

วิ่งมาราธอน


          วันที่ 24 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอของหนุ่มรายหนึ่งกลายเป็นไวรัลร้อนบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันที่งานวิ่งมาราธอนอันโด่งดัง Boston Marathon ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ก่อนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด จนสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะหนุ่ม ๆ ถึงกับตาลุกวาวเลยทีเดียว 

          โดยหนุ่มชื่อว่า เอียน วีเวอร์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอบนอินสตาแกรม เผยให้เห็นช่วงเวลาในขณะที่เขากำลังเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน โดยระหว่างทาง ที่บริเวณข้างทางมีนักศึกษาสาวหลายคนยืนเรียงกัน ต่างส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจเสียงดัง พร้อมกับถือป้ายข้อความ "Kiss Me" 

วิ่งมาราธอน
ภาพจาก Instagram ianweaverfitness

          นักวิ่งหนุ่มรายนี้จึงเข้าไปถามว่า "ผมจูบคุณได้ไหม" ก่อนจะได้รับสัญญาณตกลง เขาจึงเข้าไปจูบกับสาว ๆ ทีละคนที่พร้อมโน้มตัวมาด้วยความเต็มใจ รวมแล้วมากเกือบสิบคน ท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังสนั่น ก่อนที่เขาจะออกตัววิ่งต่อไปอย่างรวดเร็ว 

          คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลสุดฮอต มียอดวิวมากกว่า 17.4 ล้าน ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันกดใจไม่ไหว เข้าไปคอมเมนต์แซวสนั่น

วิ่งมาราธอน
ภาพจาก Instagram ianweaverfitness


          "งานวิ่งนี้อยู่ที่ไหน ไปด้วยยังทันไหม"  
          "ไม่เคยวิ่งมาราธอน แต่จะเริ่มวิ่งตอนนี้เลย" 
          "รู้แล้วทำไมคนถึงชอบวิ่งมาราธอน" 
          "อยากไปวิ่งด้วยคน" 
          "ในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง ยังไม่เคยจูบผู้หญิงมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิต" 
          "หลังจากนี้คงวิ่งไวแบบติดสปีดเลย" 
          "แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นวิ่งมาราธอน" 

วิ่งมาราธอน
ภาพจาก Instagram ianweaverfitness

          สำหรับงานวิ่ง Boston Marathon จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีฝูงชนจำนวนมากคอยส่งเสียงเชียร์ช่วยให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน เมื่อถึงช่วงกลางของภารกิจอันยากลำบาก ผู้ชมยังมอบสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็ง ลูกอม กระดาษทิชชู และอื่น ๆ รวมไปถึงกำลังใจในรูปแบบพิเศษ

          โดยกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเวลส์ลีย์ (Wellesley College) จะพากันไปรวมตัวตรงจุดที่เรียกว่า "อุโมงค์เสียงเชียร์" (Scream Tunnel) ซึ่งนักวิ่งเริ่มจะหมดแรง พวกเธอจึงช่วยกระตุ้นส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจนักวิ่ง รวมถึงการจูบให้กำลังใจ จนกลายเป็นธรรมเนียมทุกปี ทำให้นักวิ่งที่เหนื่อยล้า กลับมาวิ่งขึ้นเนินเวลส์ลีย์ได้อีกครั้ง


ขอบคุณข้อมูลจาก Boston Herald




ไวรัล ! หนุ่มวิ่งมาราธอน เจอสาวยืนเรียง เข้าแจกจูบเกือบสิบ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2569 เวลา 10:05:20 1,290 อ่าน
