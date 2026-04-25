หนุ่มวิ่งงานมาราธอน เจอกลุ่มนักศึกษาสาวยืนเรียง เข้าจูบสนั่นเกือบสิบปาก ชาวเน็ตตาลุก ถามไปวิ่งที่ไหน เผยธรรมเนียมจากป้ายที่พวกเธอถือ
วันที่ 24 เมษายน 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอของหนุ่มรายหนึ่งกลายเป็นไวรัลร้อนบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาได้เข้าร่วมการแข่งขันที่งานวิ่งมาราธอนอันโด่งดัง Boston Marathon ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ก่อนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด จนสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะหนุ่ม ๆ ถึงกับตาลุกวาวเลยทีเดียว
โดยหนุ่มชื่อว่า เอียน วีเวอร์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอบนอินสตาแกรม เผยให้เห็นช่วงเวลาในขณะที่เขากำลังเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน โดยระหว่างทาง ที่บริเวณข้างทางมีนักศึกษาสาวหลายคนยืนเรียงกัน ต่างส่งเสียงเชียร์และให้กำลังใจเสียงดัง พร้อมกับถือป้ายข้อความ "Kiss Me"
ภาพจาก Instagram ianweaverfitness
นักวิ่งหนุ่มรายนี้จึงเข้าไปถามว่า "ผมจูบคุณได้ไหม" ก่อนจะได้รับสัญญาณตกลง เขาจึงเข้าไปจูบกับสาว ๆ ทีละคนที่พร้อมโน้มตัวมาด้วยความเต็มใจ รวมแล้วมากเกือบสิบคน ท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังสนั่น ก่อนที่เขาจะออกตัววิ่งต่อไปอย่างรวดเร็ว
คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลสุดฮอต มียอดวิวมากกว่า 17.4 ล้าน ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันกดใจไม่ไหว เข้าไปคอมเมนต์แซวสนั่น
ภาพจาก Instagram ianweaverfitness
"งานวิ่งนี้อยู่ที่ไหน ไปด้วยยังทันไหม"
"ไม่เคยวิ่งมาราธอน แต่จะเริ่มวิ่งตอนนี้เลย"
"รู้แล้วทำไมคนถึงชอบวิ่งมาราธอน"
"อยากไปวิ่งด้วยคน"
"ในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง ยังไม่เคยจูบผู้หญิงมากขนาดนี้มาก่อนในชีวิต"
"หลังจากนี้คงวิ่งไวแบบติดสปีดเลย"
"แรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเริ่มต้นวิ่งมาราธอน"
ภาพจาก Instagram ianweaverfitness
สำหรับงานวิ่ง Boston Marathon จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีฝูงชนจำนวนมากคอยส่งเสียงเชียร์ช่วยให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน เมื่อถึงช่วงกลางของภารกิจอันยากลำบาก ผู้ชมยังมอบสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็ง ลูกอม กระดาษทิชชู และอื่น ๆ รวมไปถึงกำลังใจในรูปแบบพิเศษ
โดยกลุ่มนักศึกษาจากวิทยาลัยเวลส์ลีย์ (Wellesley College) จะพากันไปรวมตัวตรงจุดที่เรียกว่า "อุโมงค์เสียงเชียร์" (Scream Tunnel) ซึ่งนักวิ่งเริ่มจะหมดแรง พวกเธอจึงช่วยกระตุ้นส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจนักวิ่ง รวมถึงการจูบให้กำลังใจ จนกลายเป็นธรรมเนียมทุกปี ทำให้นักวิ่งที่เหนื่อยล้า กลับมาวิ่งขึ้นเนินเวลส์ลีย์ได้อีกครั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก Boston Herald