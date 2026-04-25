สาวแฉของหายในห้องพัก รพ. เอกชนดัง ซ้ำอ้างวงจรปิดเสีย ล่าสุดรู้แล้วใครเอาไป


           หญิงพาลูกแอดมิตโรงพยาบาลเอกชนดังหาดใหญ่ ก่อนทรัพย์สินหายในห้องพัก ขอดูกล้องวงจรปิดแต่อ้างเสีย ล่าสุดผู้กระทำผิดสารภาพพร้อมคืนของแล้ว

ของหายในโรงพยาบาล


            วันที่ 22 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Fa'Faii Thongnamkeaw เล่าประสบการณ์ทรัพย์สินหายปริศนาในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในหาดใหญ่ จ.สงขลา หลังพาลูกเข้าแอดมิต ก่อนพบแว่นกันแดดหายจากห้องพัก โดยตั้งคำถามระบบความปลอดภัยและการจัดการของโรงพยาบาล หลังกล้องวงจรปิดบางจุดใช้งานไม่ได้ และการตรวจสอบที่ล่าช้า

            เจ้าของเรื่องราวเล่าว่า หลังพาลูกเข้าแอดมิตในโรงพยาบาลเอกชนที่หาดใหญ่ ได้วางกระเป๋าไว้ในห้องพัก ก่อนจะพบว่าแว่นกันแดดหายไป เมื่อสอบถามกลับพบว่ากล้องวงจรปิดบริเวณหน้าห้องไม่สามารถใช้งานได้  

            จากนั้น ทางโรงพยาบาลแจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าออกห้องในช่วงเวลาดังกล่าว 1 คน และอยู่ระหว่างเรียกสอบสวน แต่ผู้ถูกสงสัยยังไม่ยอมรับ ขณะที่ผู้เสียหายตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยและการจัดการของโรงพยาบาล รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือภาพจากกล้องได้

            ต่อมา เจ้าของเรื่องราวระบุว่า ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว และทราบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โดยเรื่องถูกส่งต่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Fa'Faii Thongnamkeaw

           ล่าสุด (24 เมษายน) เจ้าของเรื่องราวอัปเดตว่า ตอนนี้ทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่า คู่กรณียอมรับผิดแล้ว และพร้อมคืนของกลาง วันนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการเรียกเข้ามาคุย 3 ฝ่าย ทั้ง โรงพยาบาล ตัวเอง และตำรวจ ได้ข้อสรุปและได้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว จากนี้ขอให้เป็นเรื่องของกระบวนการทางกฎหมาย เรื่องเครียดที่แบกมาหลายวัน เหมือนถูกปลดปล่อยแล้ว คิดมาตลอดว่าถ้าเขาไม่รับจะยังไงต่อ ท้ายสุดคนเราทุกคนก็กลัวหากกระทำความผิด จึงเลือกยอมรับและคืนของ

           ความรู้สึกทั้งหมด และทุกเรื่อง เธอบอกเล่าให้โรงพยาบาลรับทราบแล้ว และทางโรงพยาบาลจะมีมาตรการที่เข้มงวดกว่าเดิม ตามที่โรงพยาบาลแจ้งมา เรื่องการเยียวยา ทางโรงพยาบาลมีการเยียวยาให้เป็นโปรของทางโรงพยาบาลจำนวนหนึ่ง เธอขอไม่ลงรายละเอียด เข้าใจได้ว่าเป็นเหมือนการเรียกขวัญ ให้เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวโรงพยาบาล สุดท้ายนี้ ขอบคุณพลังโซเชียลที่ทำให้เรื่องนี้จบลงด้วยดี


