นางแบบหน้าเด็กเป็นเหตุ โดนตรวจบัตร นึกว่าเด็กน้อย ใครจะคิดว่านี่ 42 แล้ว !

นางแบบเล่าประสบการณ์ โดนตรวจบัตรที่ร้านอิซากายะ เหตุหน้าเด็กกินไป พนง. นึกว่าผู้เยาว์ เผยอายุจริงสุดทึ่ง ใครจะคิดว่า 42 แล้ว !
วันที่ 24 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday นำเรื่องเรื่องราวของ มิซาโกะ อาโอกิ (Misako Aoki) นางแบบสายโลลิต้า ซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงประธานสมาคมโลลิต้าของญี่ปุ่น ซึ่งหากมองดูเผิน ๆ เชื่อว่าหลายคนอาจเข้าใจผิด ไม่คิดว่านี่คือคนอายุ 42 ปี และนั่นจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าตัวต้องอึ้งและแอบหงุดหงิด ถูกพนักงานร้านอิซากายะขอตรวจบัตร เพราะหน้าเด็กเป็นเหตุ
โดย มิซาโกะ อาโอกิ เล่าผ่านโซเชียลว่า ไม่นานมานี้เธอกับเพื่อน 2 คน ได้สวมชุดโลลิต้าไปกินอาหารกันที่ร้านอิซากายะ หรือร้านสังสรรค์กึ่งบาร์สไตล์ญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เธออยากลองมานานแล้ว แต่ตอนที่พวกเธอกำลังจะเข้าร้าน กลับถูกพนักงานขอตรวจดูบัตรประชาชน เพราะคิดว่าพวกเธอเป็นผู้เยาว์
เจอแบบนี้เธอก็ทั้งอึ้งและหงุดหงิด จนต้องบอกไปว่า "ฉันอายุเกิน 40 แล้วนะ !"
อย่างไรก็ตาม เธอมองว่าอาจจะเพราะชุดของเธอก็ได้ ที่ทำให้พนักงานเข้าใจผิด
แต่แม้จะแอบหงุดหงิดในตอนแรก เธอยอมรับว่าประสบการณ์โดยรวมในวันนั้นค่อนข้างพึงพอใจ แม้เธอจะดื่มชาแทนเหล้า แต่ก็ยังสนุกเพลิดเพลินไปกับอาหารมื้อนั้น และไม่ลืมสั่งเมนูที่มียูทูบเบอร์คนหนึ่งแนะนำไว้ด้วย เรียกว่าเป็นการได้มาเยือนร้านที่เฝ้ารอมานาน
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday