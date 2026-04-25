ลูกค้าโวย สั่งข้าวผัด 60 บาท ทำไมร้านกลับห่อมาแบบนี้ ทำชาวเน็ตแย้งเสียงแตก


           ลูกค้าโพสต์ระบาย สั่งข้าวผัด 60 บาท ร้านห่อชั้นนอกด้วยหนังสือพิมพ์ ชี้ไม่ถูกสุขอนามัย แต่โซเชียลกลับเสียงแตก บางส่วนบอกนี่คือทีเด็ด !?


           วันที่ 25 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค หลังซื้อข้าวผัดในราคา 60 บาท แต่รู้สึกไม่สบายใจที่ร้านห่อข้าวผัดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยมองว่าไม่สะอาด ไม่ถูกสุขอนามัย และอยากร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           จากภาพเผยให้เห็นอาหารถูกห่อชั้นนอกด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วมัดหนังยาง เมื่อแกะออกดูด้านในพบว่าเป็นเมนูข้าวผัดกุ้ง โดยด้านในถูกห่อไว้ด้วยแผ่นพลาสติกห่ออาหาร ทำให้ข้าวผัดไม่ได้สัมผัสกับกระดาษหนังสือพิมพ์ชั้นนอกโดยตรง

           เจ้าของโพสต์ระบุว่า "ข้าวผัดราคา 60 บาท แต่ดูแพ็กเกจจิ้งซะก่อน...เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกัน กรมอนามัยต้องเข้าไหมนะ แจ้งไปที่ไหนได้บ้าง ?"

            อย่างไรก็ดี ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป หลายคนมองว่าเคสนี้ร้านไม่น่าจะผิด เพราะมีการห่อแผ่นพลาสติกไว้แล้ว ขณะที่การห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิธีที่ร้านอาหารสมัยก่อนนิยมใช้ เพียงแต่ปัจจุบันพบเห็นได้น้อยลง เนื่องจากหลายร้านเปลี่ยนมาใช้กล่องโฟมแทน

            ในขณะเดียวกัน บางส่วนยังคงไม่เห็นด้วยกับการห่อแบบนี้ โดยกังวลเรื่องความสะอาดและกลิ่นของกระดาษหนังสือพิมพ์ ขณะที่อีกมุมหนึ่งกลับมองว่าทั้งหน้าตาอาหารและรูปแบบการห่อ เป็นเอกลักษณ์ของ ข้าวผัดโบราณ และถึงขั้นเชื่อว่าร้านที่ห่อแบบนี้มักการันตีความอร่อยได้เกือบ 100%

