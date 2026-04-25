สาวเข้าห้องน้ำ เจอป้ายเตือน ห้ามทิ้งผ้าอนามัย อ่านเหตุผลแล้วขนลุก รู้พิกัดยิ่งคิดหนัก

          สาวโพสต์ป้ายเตือนในห้องน้ำจุดพักรถ ระบุห้ามทิ้งผ้าอนามัย เพราะมีคนแอบเก็บไปทำคุณไสยมนต์ดำ ทำเอาชาวเน็ตถกสนั่น 

ห้องน้ำจุดพักรถ

          วันที่ 24 เมษายน 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่ง เผยภาพป้ายประกาศภายในห้องน้ำหญิงของจุดพักรถในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีข้อความระบุเตือนผู้หญิงว่า "อย่าทิ้งผ้าอนามัยในห้องน้ำ มีคนมาเอาไปทำมนต์ดำคุณไสย ด้วยความหวังดีจากผู้ดูแล"

          เจ้าของเรื่องราวระบุข้อความว่า "ห้องน้ำจุดพักรถก่อนขึ้นเขา สระแก้ว อันนี้เรื่องจริงหรือเขาขี้เกียจเก็บขยะในห้องน้ำ เราผู้กำลังจะเข้าห้องน้ำ กำลังปิดประตูเจอข้อความนี้ เรารีบออกมาเลย"

ห้องน้ำจุดพักรถ

          หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงหลากหลายมุม บางส่วนเชื่อว่าความเชื่อเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับหรือคุณไสยนั้นยังคงมีอยู่จริง และไม่ควรลบหลู่ ซึ่งบางส่วนที่มัความเชื่อแบบนี้ก็มักจะระมัดระวังตัวเรื่องของใช้ส่วนตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

          ขณะที่อีกฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า ข้อความดังกล่าวอาจเป็นเพียงวิธีการของผู้ดูแลสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้ามาใช้ห้องน้ำทิ้งผ้าอนามัยโดยไม่ห่อหรือทิ้งไว้แบบไม่เหมาะสม ซึ่งสร้างภาระให้กับคนทำความสะอาด

สาวเข้าห้องน้ำ เจอป้ายเตือน ห้ามทิ้งผ้าอนามัย อ่านเหตุผลแล้วขนลุก รู้พิกัดยิ่งคิดหนัก โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2569 เวลา 15:22:54
