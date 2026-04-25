เปิดงาน Chinese 360 เฉลิมฉลองวันภาษาจีนสากล คนร่วมชมงานคึกคักทั้งวัน

เปิดงาน "Chinese 360" เฉลิมฉลองวันภาษาจีนสากล ภายใต้แนวคิดภาษาจีน ภาษาที่มีชีวิต พลังสำคัญเชื่อมโยงผู้คนและอนาคต คนร่วมชมงานคึกคัก
วันที่ 24 เมษายน 2569 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดย นางสวี่หลาน อุปทูตด้านการศึกษา ร่วมด้วย นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นางหวัง เสี่ยว เยี่ยน รอง ผอ.ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจีน (CLEC) ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน น.ส.จิตรลดา จันทร์แหยม ผอ.สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน "Chinese 360" เฉลิมฉลองวันภาษาจีนสากล พร้อมด้วย พล.อ. วิชิต ยาทิพย์ รองประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนฯ นางชนิดา ฟักเจริญ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายพินิจ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน เพราะว่าเรื่องภาษา โดยเฉพาะภาษาจีนถือว่ามีความสำคัญมากในปัจจุบัน มนุษย์มีความเจริญขึ้นมาได้ก็เพราะมีภาษา มีวัฒนธรรม
งานจัดขึ้นภายใต้การกำกับและสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และ CLEC คณะกรรมการวัฒนธรรมไทย-จีน ศูนย์วัฒนธรรมจีน ณ กรุงเทพฯ คลับสะพานภาษาจีนกรุงเทพฯ (Chinese Bridge Club Bangkok) ดำเนินการจัดงานโดย สมาคมเศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในประเทศจีนแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิดนำเสนอภาษาจีนในฐานะ "ภาษาที่มีชีวิต" ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน แต่เป็นพลังสำคัญที่เชื่อมโยงผู้คน โอกาส และอนาคตเข้าด้วยกัน โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว สนใจเข้าร่วมชมงานที่ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตลอดทั้งวัน