HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไวรัล 2 ล้าน นางแบบบราหลุดกลางเวที ยังเดินต่อสุดมั่นใจ คนดูคลิปชื่นชมใหญ่

          ไวรัล 2 ล้าน นางแบบบราหลุดกลางเวที แก้ปัญหาอย่างมั่นใจ เดินต่อไร้สะดุด เปิดใจโมเมนต์นั้นคิดอะไร คนชื่นชมกันมาก ๆ 

           แม้จะเกิดเหตุความผิดพลาดซึ่งเป็นเหมือนฝันร้ายกลางแคตวอล์ก แต่เดอะโชว์มัสโกออนไลน์ และการแก้ปัญหาอย่างมั่นใจ ทำโชว์ต่อได้อย่างไม่มีสะดุดนี้เองที่ทำให้ ลีโอนา ยามากุจิ (Leona Yamaguchi) นางแบบสาววัย 23 ปี กลายมาเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต่างซูฮกในความสามารถและไหวพริบของเธอ 

ภาพจาก Instagram pwmodels

ภาพจาก Instagram pwmodels

           โดยไม่นานมานี้ PW Models ต้นสังกัดของ ลีโอนา ยามากุจิ ได้เผยคลิปจากโชว์ BENCH Fashion Week Spring Summer 2026 ในโมเมนต์ที่นางแบบสาวเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อสายของบราข้างหนึ่งเกิดหลุดออก ทำให้เสื้อชั้นในเกือบจะเลื่อนหลุดออกจากเต้า แต่แทนที่เธอจะตื่นตระหนก ลีโอนาเพียงแค่ยกมือขึ้นจับเสื้อให้อยู่ในตำแหน่งเดิม เธอยิ้มมุมปากอย่างมั่นใจ และยังคงทำโชว์ต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ภาพจาก Instagram pwmodels

           การแก้ปัญหาด้วยมั่นใจของเธอทำให้โมเมนต์ดังกล่าวกลายมาเป็นไวรัล 2.2 ล้านวิว โดยได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก 


           ทั้งนี้ ต่อมานางแบบสาวได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อฟิลิปปินส์ ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวของเธอขณะนั้นว่า "ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งในงานของเราก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องแบบนี้ แน่นอนว่ามันทำให้ฉันตั้งตัวไม่ทัน แต่ฉันโฟกัสไปที่การเดินผ่านรันเวอร์ และพรีเซนต์งานของดีไซเนอร์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความตื่นตระหนกนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นทันทีที่ฉันเข้ามาหลังเวทีแล้ว แต่เราก็มีเวลาไม่มากนั้น ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากดีไซเนอร์และทีมงาน ซึ่งทำให้ทุก ๆ อย่างรู้สึกเบาลงไปมาก"

ภาพจาก Instagram pwmodels

ภาพจาก Instagram pwmodels
 
           ทั้งนี้ สำหรับคนที่อยากติดตามนางแบบสาวรายนี้ สามารถตามไปชมผลงานของเธอได้ทางอินสตาแกรม leonayamaguchi

ภาพจาก Instagram leonayamaguchi

ภาพจาก Instagram leonayamaguchi


ดูคลิปที่นี่ คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก preview.ph


ไวรัล 2 ล้าน นางแบบบราหลุดกลางเวที ยังเดินต่อสุดมั่นใจ คนดูคลิปชื่นชมใหญ่ โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2569 เวลา 16:33:11
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย