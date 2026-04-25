ไวรัล 2 ล้าน นางแบบบราหลุดกลางเวที ยังเดินต่อสุดมั่นใจ คนดูคลิปชื่นชมใหญ่

ไวรัล 2 ล้าน นางแบบบราหลุดกลางเวที แก้ปัญหาอย่างมั่นใจ เดินต่อไร้สะดุด เปิดใจโมเมนต์นั้นคิดอะไร คนชื่นชมกันมาก ๆ
แม้จะเกิดเหตุความผิดพลาดซึ่งเป็นเหมือนฝันร้ายกลางแคตวอล์ก แต่เดอะโชว์มัสโกออนไลน์ และการแก้ปัญหาอย่างมั่นใจ ทำโชว์ต่อได้อย่างไม่มีสะดุดนี้เองที่ทำให้ ลีโอนา ยามากุจิ (Leona Yamaguchi) นางแบบสาววัย 23 ปี กลายมาเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตต่างซูฮกในความสามารถและไหวพริบของเธอ
ภาพจาก Instagram pwmodels
โดยไม่นานมานี้ PW Models ต้นสังกัดของ ลีโอนา ยามากุจิ ได้เผยคลิปจากโชว์ BENCH Fashion Week Spring Summer 2026 ในโมเมนต์ที่นางแบบสาวเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เมื่อสายของบราข้างหนึ่งเกิดหลุดออก ทำให้เสื้อชั้นในเกือบจะเลื่อนหลุดออกจากเต้า แต่แทนที่เธอจะตื่นตระหนก ลีโอนาเพียงแค่ยกมือขึ้นจับเสื้อให้อยู่ในตำแหน่งเดิม เธอยิ้มมุมปากอย่างมั่นใจ และยังคงทำโชว์ต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
การแก้ปัญหาด้วยมั่นใจของเธอทำให้โมเมนต์ดังกล่าวกลายมาเป็นไวรัล 2.2 ล้านวิว โดยได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก
ทั้งนี้ ต่อมานางแบบสาวได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อฟิลิปปินส์ ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวของเธอขณะนั้นว่า "ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งในงานของเราก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องแบบนี้ แน่นอนว่ามันทำให้ฉันตั้งตัวไม่ทัน แต่ฉันโฟกัสไปที่การเดินผ่านรันเวอร์ และพรีเซนต์งานของดีไซเนอร์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความตื่นตระหนกนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นทันทีที่ฉันเข้ามาหลังเวทีแล้ว แต่เราก็มีเวลาไม่มากนั้น ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากดีไซเนอร์และทีมงาน ซึ่งทำให้ทุก ๆ อย่างรู้สึกเบาลงไปมาก"
ทั้งนี้ สำหรับคนที่อยากติดตามนางแบบสาวรายนี้ สามารถตามไปชมผลงานของเธอได้ทางอินสตาแกรม leonayamaguchi
ภาพจาก Instagram leonayamaguchi
ดูคลิปที่นี่ คลิก
ขอบคุณข้อมูลจาก preview.ph