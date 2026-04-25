สะเทือน สอบขบวนการ ปลอมใบแจ้งเกิดทิพย์ - จนท. รัฐรับเงินหมื่น เปิดทางจีนเทา

แฉพบขบวนการปลอมใบเกิดทิพย์ที่โคราช เจ้าหน้าที่รัฐสบช่องแอบคีย์ข้อมูลแลกเงินจากกลุ่มทุนจีนเทา พบความผิดปกติแล้วกว่า 27 ราย
ภาพจาก ThaiPBS
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบความผิดปกติในงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารแจ้งเกิดให้กับบุคคลต่างชาติในลักษณะเป็นขบวนการ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินรายละหลักหมื่นบาท เบื้องต้นตรวจพบความผิดปกติแล้วอย่างน้อย 27 ราย
จากการตรวจสอบเชิงลึก พบว่ามีการนำเอกสารเท็จมาใช้ประกอบการแจ้งเกิด โดยเอกสารดังกล่าวถูกจัดทำให้มีลักษณะคล้ายหนังสือรับรองจากสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการในระบบทะเบียนได้โดยไม่เป็นที่สงสัย
ทั้งนี้ ยังพบพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่หญิงรายหนึ่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบโดยตรง แต่อาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่รายอื่นเผลอ แอบใช้สิทธิ์เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูล ทำให้ไม่ปรากฏชื่อผู้ดำเนินการที่แท้จริงในระบบ และสามารถออกเอกสารให้กับผู้มาติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ฝ่ายบริหารไม่ทราบข้อเท็จจริง เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวอยู่ในระดับปฏิบัติการ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ระบุเพิ่มเติมว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การรับสารภาพ โดยยอมรับว่ามีการเรียกรับเงินจำนวน 10,000 - 30,000 บาทต่อราย และกระทำเป็นขบวนการ โดยมีนายหน้าทำหน้าที่พาบุคคลมาติดต่อ พร้อมระบุให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเพียงรายเดียว
ทั้งนี้ การแจ้งเกิดที่เข้าข่ายผิดปกติส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นสัญชาติจีน หรือมีลักษณะเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลต่างชาติ
เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 จนถึงปัจจุบัน พบจำนวนการแจ้งเกิดที่มีลักษณะผิดปกติรวมแล้ว 27 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเบื้องต้นที่กรมการปกครองแจ้งไว้ก่อนหน้า ปัจจุบันเทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง และได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหลายข้อหา
ต่อมาในวันที่ 25 เมษายน 2569 พ.ต.อ. ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความในคดีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีออกเอกสารแจ้งเกิดโดยมิชอบ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสอบปากคำภายในสัปดาห์หน้า เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
