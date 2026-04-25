HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สะเทือน สอบขบวนการ ปลอมใบแจ้งเกิดทิพย์ - จนท. รัฐรับเงินหมื่น เปิดทางจีนเทา
            แฉพบขบวนการปลอมใบเกิดทิพย์ที่โคราช  เจ้าหน้าที่รัฐสบช่องแอบคีย์ข้อมูลแลกเงินจากกลุ่มทุนจีนเทา  พบความผิดปกติแล้วกว่า 27 ราย

ภาพจาก ThaiPBS

            เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ดร.กิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบความผิดปกติในงานทะเบียนราษฎรของเทศบาล พบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารแจ้งเกิดให้กับบุคคลต่างชาติในลักษณะเป็นขบวนการ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินรายละหลักหมื่นบาท เบื้องต้นตรวจพบความผิดปกติแล้วอย่างน้อย 27 ราย
            
            จากการตรวจสอบเชิงลึก พบว่ามีการนำเอกสารเท็จมาใช้ประกอบการแจ้งเกิด โดยเอกสารดังกล่าวถูกจัดทำให้มีลักษณะคล้ายหนังสือรับรองจากสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถดำเนินการในระบบทะเบียนได้โดยไม่เป็นที่สงสัย 
            
ภาพจาก ThaiPBS

            ทั้งนี้ ยังพบพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่หญิงรายหนึ่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน ซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบโดยตรง แต่อาศัยช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่รายอื่นเผลอ แอบใช้สิทธิ์เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูล ทำให้ไม่ปรากฏชื่อผู้ดำเนินการที่แท้จริงในระบบ และสามารถออกเอกสารให้กับผู้มาติดต่อได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ฝ่ายบริหารไม่ทราบข้อเท็จจริง เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวอยู่ในระดับปฏิบัติการ
            
            นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ระบุเพิ่มเติมว่า จากการสอบสวนเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้การรับสารภาพ โดยยอมรับว่ามีการเรียกรับเงินจำนวน 10,000 - 30,000 บาทต่อราย และกระทำเป็นขบวนการ โดยมีนายหน้าทำหน้าที่พาบุคคลมาติดต่อ พร้อมระบุให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเพียงรายเดียว 
            
            ทั้งนี้ การแจ้งเกิดที่เข้าข่ายผิดปกติส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีบิดาหรือมารดาเป็นสัญชาติจีน หรือมีลักษณะเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลต่างชาติ
            
            เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 จนถึงปัจจุบัน พบจำนวนการแจ้งเกิดที่มีลักษณะผิดปกติรวมแล้ว 27 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเบื้องต้นที่กรมการปกครองแจ้งไว้ก่อนหน้า ปัจจุบันเทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง และได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหลายข้อหา

ภาพจาก ThaiPBS
            
            ต่อมาในวันที่ 25 เมษายน 2569 พ.ต.อ. ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความในคดีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลางได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกรณีออกเอกสารแจ้งเกิดโดยมิชอบ เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสอบปากคำภายในสัปดาห์หน้า เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนส่งสำนวนให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป


สะเทือน สอบขบวนการ ปลอมใบแจ้งเกิดทิพย์ - จนท. รัฐรับเงินหมื่น เปิดทางจีนเทา โพสต์เมื่อ 25 เมษายน 2569 เวลา 18:44:51
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: คนละครึ่งพลัส เฟส 2 วันวิสาขบูชา ดูดวง 2569 วันแรงงานแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 วันฉัตรมงคล calendar 2569 ไทยช่วยไทยพลัส บ้านแดนนี่ ศรีภิญโญ แดนนี่ ศรีภิญโญ
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันสำคัญ 2569 ณเดชน์ ญาญ่า ราคาน้ำมันวันนี้ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2569 ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย