กระบะงานเข้า ทับรถหรู 10 ล้าน นักธุรกิจคิวบา - ซีดรถยับขนาดนี้ ต้องชดใช้แค่ไหน ?

กระบะงานเข้า โหลดสูงไม่เห็นรถหรู เหยียบทับไปเต็ม ๆ 2 ล้อ พังยับเกือบครึ่งคัน ช็อกมูลค่ารถกว่า 10 ล้าน ค่าซ่อมจะบานขนาดไหน
วันที่ 24 เมษายน 2569 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานเหตุการณ์ช็อกที่เกิดขึ้นในลานจอดรถของรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ เมื่อหญิงรายหนึ่งพลาดขับรถกระบะหนัก 3 ตัน ทับซูเปอร์คาร์สุดหรู มูลค่ากว่า 250,000 ปอนด์ (ราว 10 ล้านบาท) ทั้งที่เจ้าของยังนั่งอยู่ในรถ
โดยพบว่าแลมโบกินี่คันนี้ ถูกบดขยี้แทบจะทันทีตอนที่กระบะคันยักษ์พุ่งมาทับฝากระโปรงหน้ารถ ด้านหญิงคนขับกระบะพยายามจะถอยรถออก แต่ก็ทำไม่ได้ สุดท้ายเธอทำได้แค่กระโดดออกมาจากรถ และแค่กุมหัวแบบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเพิ่งทำ
ภาพจาก Instagram 1realramon
เคราะห์ยังดีที่เจ้าของรถแลมโบกินี่ไม่เป็นอะไร โดยเขายังถ่ายคลิปโชว์ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ดูแบบเต็ม ๆ ตา พบว่าส่วนหน้าของรถเขาพังยับ กระจกหน้าแตกละเอียด ตัวรถถูกทับอยู่ใต้กระบะที่คันใหญ่กว่ามาก แต่แม้จะเกิดเหตุร้ายแรงขนาดนี้ แต่เหลือเชื่อที่เขาหนีออกมาจากรถได้โดยไม่บาดเจ็บอะไร
เจ้าของแลมโบกินี่ / ภาพจาก Instagram 1realramon
ทั้งนี้ ต้องนำเครนมายกรถกระบะออกในเวลาต่อมา ท่ามกลางฝูงชนที่รุมล้อมถ่ายคลิปเหตุการณ์ระทึกนี้ไว้
รายงานเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่ รามอน เฟอร์เรอร์ นักธุรกิจชาวคิวบา เจ้าของแลมโบกินี่ กำลังวนหาที่จอดรถอยู่ ตอนที่กระบะเลี้ยวมาจากหัวมุม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบะคู่กรณีถูกดัดแปลงให้ช่วงล่างสูงขึ้น คนขับจึงมองไม่เห็นรถสปอร์ตที่อยู่ต่ำ และเหยียบทับไปจัง ๆ
ทั้งนี้ เฟอร์เรอร์เคยบอกว่าซูเปอร์คาร์คันนี้เป็นรถในฝันของเขา และแชร์คลิปของมันอวดบนโซเชียลหลายคลิป อย่างไรตาม วันนี้แม้จะเสียของรักไป แต่เขาก็รอดชีวิตมาได้
"วัตถุภายนอกไม่ได้สำคัญอะไรกับผมนัก สุขภาพของผมต่างหากคือสิ่งสำคัญ" เฟอร์เรอร์ เผย
อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าความเสียหายของรถหรู แต่คาดว่าน่าจะต้องเป็นเงินมหาศาล เรียกว่างานเข้าหญิงคู่กรณีอย่างจัง
ขอบคุณข้อมูลจาก The Sun