แฉ ร้านแบรนด์เนมดัง ยักยอกนาฬิกาอดีต สว.-นักธุรกิจ รวม 16 ล. ใบ้ส่อสะเทือนพรรคดัง ?

เพจแฉร้านแบรนด์เนม ยักยอกนาฬิกาหรู 16 ล้าน อดีต สว. จับมือเจ้าของตลาดดัง ผู้เสียหายเจ้าแจ้งความแล้ว จับตาอาจลามถึงการเมือง
วันที่ 25 เมษายน 2569 เพจ เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน ออกมาเผยเรื่องราวของอดีตวุฒิสภา และนักธุรกิจเจ้าของตลาด ออกมาร้องเรียนและดำเนินคดีกับ ร้านแบรนด์เนมชื่อดัง หลังโดนยักยอกนาฬิกาหรู มูลค่ารวม 16 ล้านบาท
เพจระบุว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกสาวอดีต สว. ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ บช.สอท. หลังถูกร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังยักยอกนาฬิกาหรู รวมมูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท โดยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของบุคคลในครอบครัวและเครือข่ายใกล้ชิด จึงเข้าดำเนินการร้องทุกข์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับนาฬิกาที่ถูกกล่าวถึงในคดี ประกอบด้วย นาฬิกา Rolex Land Dweller 40 รุ่น 127335 หมายเลขเครื่อง 8Z934218 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นของอดีต สว., นาฬิกา Rolex OP36 รุ่น 126720VTNR หมายเลขเครื่อง 7124N339 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ของเจ้าของตลาดดังในจังหวัดขอนแก่น และนาฬิกา Rolex Sprite รุ่น 126720VTNR หมายเลขเครื่อง 7124N339 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นของหญิงที่เข้าแจ้งความ
นอกจากนี้ ยังอาจมีผู้เสียหายรายอื่นจำนวนมาก โดยพฤติการณ์ที่ถูกร้องเรียนมีทั้งการยักยอกทรัพย์สินจากลูกค้าที่นำสินค้ามาฝากขาย การชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนสูง รวมถึงการยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ยในช่วงแรก ก่อนจะหยุดจ่ายในภายหลัง อีกทั้งมีกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับของ และต้องรอระยะเวลานานกว่าจะได้รับเงินคืน
ขณะที่เพจดังกล่าวยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านแบรนด์แนมเดังกล่าวไว้ด้วยว่า มีพฤติกรรมอ้างคนใหญ่คนโต รู้จักพิธีกรดัง ถ้ารู้ความจริงอาจสะเทือนถึงพรรคการเมืองดัง
