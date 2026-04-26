ระทึก หน่วยอารักขานำ ทรัมป์ ออกจากงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาว หลังเสียงปืนดังหลายนัด

          ระทึก เสียงปืนดังในงานเลี้ยงอาหารค่ำนักข่าวทำเนียบขาว ชุดอารักขาเร่งนำ โดนัลด์ ทรัมป์ - รอง ปธน. ออกจากพื้นที่ ยันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว

โดนัลด์ ทรัมป์

          วันที่ 26 เมษายน 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุระทึกขึ้นในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ ซึ่งตรงกับช่วงค่ำวันเสาร์ (25 เมษายน) ตามเวลาสหรัฐฯ หลังมีเสียงปืนดังขึ้น 7-8 นัด ทำให้เจ้าหน้าที่อารักขาเร่งนำตัว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี อพยพออกจากพื้นที่ทันที 

          ภายในงานยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคน รวมถึง เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี และสมาชิกคณะรัฐมนตรีของทรัมป์ ซึ่งก็ถูกนำตัวออกจากพื้นที่แล้ว 

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก DANNY KEMP / AFP

          แหล่งข่าวเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า ทรัมป์ปลอดภัยดี และสมาชิกคณะรัฐมนตรีก็ปลอดภัยเช่นกัน

          รายงานระบุว่า เหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่อารักขาหลายนายตะโกนขึ้นว่า "มีเสียงปืน" ภายในงานเลี้ยง อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว ส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าของเหตุการณ์จะมีการเปิดเผยต่อไป 

โดนัลด์ ทรัมป์
ภาพจาก Rawpixel.com / Shutterstock.com

          ล่าสุด ทรัมป์โพสต์ผ่าน Truth Social ยืนยันว่าตนกับภริยา รวมถึงรองประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดปลอดภัย และจะมีการแถลงข่าวในอีกไม่นาน ทั้งนี้ตนยังได้พูดคุยกับฝ่ายจัดงานแล้ว ยืนยันว่าจะกำหนดวันใหม่สำหรับงานเลี้ยงนี้ภายใน 30 วัน

ขอบคุณข้อมูลจาก CNNBBCTruth Socia


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
