ระทึก หน่วยอารักขานำ ทรัมป์ ออกจากงานเลี้ยงสื่อทำเนียบขาว หลังเสียงปืนดังหลายนัด

ระทึก เสียงปืนดังในงานเลี้ยงอาหารค่ำนักข่าวทำเนียบขาว ชุดอารักขาเร่งนำ โดนัลด์ ทรัมป์ - รอง ปธน. ออกจากพื้นที่ ยันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
วันที่ 26 เมษายน 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดเหตุระทึกขึ้นในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบขาว ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐฯ ซึ่งตรงกับช่วงค่ำวันเสาร์ (25 เมษายน) ตามเวลาสหรัฐฯ หลังมีเสียงปืนดังขึ้น 7-8 นัด ทำให้เจ้าหน้าที่อารักขาเร่งนำตัว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี อพยพออกจากพื้นที่ทันที
ภายในงานยังมีบุคคลสำคัญอีกหลายคน รวมถึง เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดี และสมาชิกคณะรัฐมนตรีของทรัมป์ ซึ่งก็ถูกนำตัวออกจากพื้นที่แล้ว
แหล่งข่าวเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า ทรัมป์ปลอดภัยดี และสมาชิกคณะรัฐมนตรีก็ปลอดภัยเช่นกัน
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่อารักขาหลายนายตะโกนขึ้นว่า "มีเสียงปืน" ภายในงานเลี้ยง อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว ส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าของเหตุการณ์จะมีการเปิดเผยต่อไป
ล่าสุด ทรัมป์โพสต์ผ่าน Truth Social ยืนยันว่าตนกับภริยา รวมถึงรองประธานาธิบดี และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดปลอดภัย และจะมีการแถลงข่าวในอีกไม่นาน ทั้งนี้ตนยังได้พูดคุยกับฝ่ายจัดงานแล้ว ยืนยันว่าจะกำหนดวันใหม่สำหรับงานเลี้ยงนี้ภายใน 30 วัน
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN, BBC, Truth Socia