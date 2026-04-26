รอดหวุดหวิด เก๋งพุ่งชนร้านไก่ทอด คนนั่งกินไก่ผวา ไรเดอร์ถูกชนอัด เจ็บ 12 ราย

ไรเดอร์รอดหวุดหวิด หลังเก๋ง BMW พุ่งชนร้านไก่ทอด กลางปั๊ม สุขุมวิท 62 โต๊ะ เก้าอี้ พังยับ ลูกค้าผวานั่งกินไก่อยู่ดี ๆ ก็ถูกชน เบื้องต้นพบเจ็บ 12 ราย คนขับเป็นคนจีน
วานนี้ (25 เมษายน 2569) ในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมกตัญญู รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง BMW พุ่งชนเข้าไปในร้านไก่ทอด ภายในปั๊มน้ำมัน ซอยสุขุมวิท 62 ชุดกู้ภัยรุดนำอุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือ โดยมีการเผยภาพของไรเดอร์รายหนึ่ง ที่ถูกรถเก๋งชนอัดเข้ากับเคาน์เตอร์ภายในร้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู
ต่อมา Thai PBS รายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 12 คน โดยพนักงานปั๊มรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุ รถคันดังกล่าวขับเข้ามาเติมน้ำมันตามปกติ แต่จู่ ๆ ก็พุ่งไปชนร้านไก่ทอดโดยไม่ทันตั้งตัว
พบว่าคนขับเป็นชาวจีน หลังลงจากรถมาพบว่ามีอาการมึนเมา และให้การวกวน ทางตำรวจ สน.พระขโนง จึงควบคุมตัวไปสอบปากคำ และมีการนำไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาล ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ด้านกู้ภัยเผยว่า ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 12 คน แบ่งเป็นลูกค้า 5 คน พนักงานร้าน 4 คน ไรเดอร์ 2 คน และคนขับ 1 คน ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS, มูลนิธิร่วมกตัญญู