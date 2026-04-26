ไวรัลเดือด ชายฝ่าไฟแดงชน ตร. เจอชี้หน้าเตือนแรง เป็นเรื่องแน่ ! สุดท้ายจบยังไง

          คลิปชนกลางแยกประตูน้ำ ตำรวจลั่น เป็นเรื่องแน่ ! ใส่คู่กรณีฝ่าไฟแดง ก่อนเปิดใจเล่านาทีระทึก แต่บทสรุปไม่ดราม่าอย่างที่คิด

จยย.ฝ่าไฟแดงชนตำรวจ

          จากคลิปเหตุการณ์บริเวณสี่แยกประตูน้ำ หลังมีจักรยานยนต์คันหนึ่งฝ่าไฟแดงออกจากแยก ก่อนจะพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรที่ขับผ่านสัญญาณไฟเขียวตามปกติ ส่งผลให้รถของเจ้าหน้าที่ล้มลงกลางสี่แยก ท่ามกลางสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยภายหลังเกิดเหตุ ตำรวจจราจรได้ลุกขึ้นและมีอาการไม่พอใจ พร้อมกล่าวกับคู่กรณีในลักษณะตำหนิว่า "เป็นเรื่องแน่"

ภาพจาก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

ภาพจาก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

          ต่อมา ตำรวจจราจรที่ปรากฏในคลิปได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า ในวันเกิดเหตุตนขี่รถจักรยานยนต์มาจากย่านราชเทวี เมื่อมาถึงบริเวณสี่แยกประตูน้ำ สัญญาณไฟเป็นสีเขียว ตนจึงขับผ่านตามปกติ แม้จะสังเกตเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์บางส่วนฝ่าไฟแดงไปก่อนหน้าแล้ว แต่ในจังหวะที่ตนขี่มาถึงกลางแยก กลับมีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งพุ่งออกมาตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด ทำให้ไม่สามารถเบรกได้ทัน และเกิดการเฉี่ยวชนขึ้น

ภาพจาก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

          เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวยอมรับว่า ขณะเกิดเหตุรู้สึกเจ็บและมีอารมณ์หงุดหงิด เนื่องจากเป็นฝ่ายถูกชนจากการฝ่าไฟแดง อีกทั้งยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณแขน โดยเฉพาะข้อศอกที่มีอาการบวม จนในตอนแรกกังวลว่าอาจถึงขั้นข้อศอกหลุดหรือกระดูกหัก อย่างไรก็ตาม ภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงอาการฟกช้ำ

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

          ทั้งนี้ คู่กรณีได้แสดงความรับผิดชอบ ยอมรับความผิดโดยไม่โต้แย้ง และสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายร่วมกันได้เรียบร้อย พร้อมทั้งได้ชำระค่าปรับในข้อหาฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรตามกฎหมายแล้ว

ไวรัลเดือด ชายฝ่าไฟแดงชน ตร. เจอชี้หน้าเตือนแรง เป็นเรื่องแน่ ! สุดท้ายจบยังไง โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2569 เวลา 11:12:38
