ฟาร์มจีนรับสมัครคนเลี้ยงแกะ ทึ่งให้ปีละเกือบล้าน ที่พัก-อาหารฟรี ขอแค่ไม่โสด
           ฟาร์มเปิดรับคนงาน เสนอค่าจ้างปีละเกือบล้าน ให้มาดูแลแกะ 3,000 ตัว เงื่อนไขมีแค่แต่งงานแล้ว เปิดเนื้องานสุดโหด แต่คนแห่สมัครเพียบ

ฟาร์มจีนรับสมัครคนเลี้ยงแกะ ค่าจ้างปีละเกือบล้าน

           วันที่ 25 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ประกาศรับสมัครงานที่ถูกเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ ในเมืองซีหลินฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ประเทศจีน กำลังเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อเจ้าของฟาร์มเสนอเงินเดือน 16,000 หยวน (ราว 75,700 บาท) หรือเรียกได้ตกปีละเกือบล้าน เพื่อจ้างคนมาดูแลแกะ 3,000 ตัว โดยมีอาหารและที่พักให้พร้อม แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ คนที่จะมาสมัครต้องเป็นคู่สามีภรรยาเท่านั้น
           
           จากรายงานของสื่อจีน นายจั่ว ผู้จัดการฟาร์มดังกล่าว เผยว่า สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในเขตชานเมือง บนพื้นที่ฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองราว 300 กิโลเมตร สิ่งที่คนงานต้องทำก็คือ การเลี้ยงดูฝูงแกะในฤดูร้อนและให้อาหารแกะในฤดูหนาว 
           
           อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฟาร์มตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีคนอาศัยอยู่เบาบาง จึงต้องมีการกำหนดเงื่อนไขสำคัญ ที่จะรับเฉพาะคู่สามีภรรยาเท่านั้น เพื่อรับประกันสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยคนหนึ่งจะต้องรับผิดชอบงานเลี้ยงแกะ ส่วนอีกคนดูแลบ้านและทำอาหาร ซึ่งจะต้องทำสัญญาอย่างน้อย 1 ปี   

           แม้ผลตอบแทนจะน่าดึงดูด แต่สภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นมีความท้าทายมาก ในขณะที่ทุ่งหญ้าฤดูร้อนมีทิวทัศน์ที่สวยงาม งานค่อนข้างเบา บ้านพักพนักงานที่เป็นบ้านแยกแต่ละหลังก็มีน้ำ ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ตให้พร้อม แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวที่ยาวนานถึงครึ่งปี อุณหภูมิในพื้นที่มักดิ่งลง จนถึง -40 องศา และงานก็จะโหดขึ้นด้วย
           
           โดยในฤดูหนาว คนงานต้องให้อาหารฝูงแกะวันละ 2 ครั้ง อีกทั้งเมื่อฝนตกและหิมะตกสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi ก็มักจะหลุด ในขณะที่พื้นที่ดังกล่าวไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลย ชีวิตจึงเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 

           เพื่อช่วยให้พนักงานใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ทางนายจ้างจะจัดหาอาหารและสเบียง โดยมีคนจัดส่งให้ รวมถึงมีม้าและมอเตอร์ไซค์เป็นพาหนะไว้ให้ใช้ 
           
           สำหรับผู้ที่สนใจ นายจั่วเผยว่างานนี้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่ 2 วันก็เรียนรู้ได้แล้ว แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องทนต่อความเหงาได้
           
           อย่างไรก็ตาม แม้เงื่อนไขจะโหดหินขนาดนี้ นายจั่วยอมรับว่าเขาค่อนข้างประหลาดใจ ที่มีคนสมัครกันเข้ามาจำนวนมาก จนเรียกว่าสายโทรศัพท์ไม่เคยว่าง แต่เขาได้ปฏิเสธผู้สมัครที่ยังเป็นโสดไปทั้งหมดแล้ว โดยให้เหตุผลงว่า ชีวิตในเขตปศุสัตว์ที่แสนลำบากยากแค้น หากไม่มีคู่ชีวิตคอยดูแลกันและกัน คนโสดที่อยู่ตัวคนเดียวมักทนได้แค่ไม่กี่วัน แล้วก็ลาออก 
           
           ขณะนี้ฟาร์มได้คัดเลือกคนที่ใช้จากผู้สมัครจำนวนมาก โดยตกลงจ้างคู่สามีภรรยา 2 คู่ ที่อายุประมาณ 40-50 ปี เป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากมองว่าคนที่อยู่ในช่วงวัยนี้มีความสุขุมเยือกเย็นกว่า แต่แม้จะได้คนงานแล้ว เขาก็ยังคงเปิดรับสมัครคนงานต่อไป หวังจะหาลูกจ้างที่เหมาะสมและสามารถอยู่ร่วมกันในระยะยาวได้อีก

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

ฟาร์มจีนรับสมัครคนเลี้ยงแกะ ทึ่งให้ปีละเกือบล้าน ที่พัก-อาหารฟรี ขอแค่ไม่โสด อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2569 เวลา 14:03:05
