ยลโฉม ล็อบสเตอร์สองสี หายากระดับโลก ของจริงไม่ใช่ AI โอกาสแค่ 1 ใน 50 ล้าน

ล็อบสเตอร์สองสีครึ่งตัว หายากระดับโลก โอกาสเพียง 1 ใน 50 ล้าน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชวนแปลกตา เตรียมส่งต่อสู่พิพิธภัณฑ์
วันที่ 24 เมษายน 2569 เว็บไซต์ UPI รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ชวนตื่นตาในวงการสัตว์ทะเล หลังเรือประมงจับกุ้งล็อบสเตอร์ 2 สีแบบครึ่งตัวเป๊ะ ซึ่งถือเป็นเรื่องหายากซึ่งมีโอกาสพบเพียง 1 ใน 50 ล้านเท่านั้น
ภาพจาก Instagram wellfleetshell
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำหรัฐฯ โดยบริษัท เวลฟลีต เชลฟิช คอมปานี เปิดเผยว่า ล็อบสเตอร์ตัวดังกล่าวถูกค้นพบโดยเรือประมงชื่อ ธิโมที ไมเคิล (Timothy Michael) เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่นอกชายฝั่งเคปคอด รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยลักษณะเด่นของล็อบสเตอร์ตัวนี้ คือสีของลำตัวที่แบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน
ทางบริษัทฯ เผยว่า สาเหตุที่สีของล็อบสเตอร์ แบ่งเป็น 2 ฝั่งอย่างชัดเจนเช่นนี้ เป็นผลมาจากความแปรผันทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเฉพาะตัว ที่ทำให้เกิดสีสันอันโดดเด่นแตกต่างจากล็อบสเตอร์ทั่วไป
อย่างไรก็ดี แทนที่จะนำไปขายต่อ ทางบริษัทฯ ตัดสินใจบริจาคล็อบสเตอร์ตัวดังกล่าวให้กับ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Woods Hole Science Aquarium เพื่อให้มันได้ใช้ชีวิตต่อไปในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาและชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติตัวนี้อย่างใกล้ชิด แต่ในช่วงนี้ เจ้าล็อบสเตอร์ 2 สี จะถูกดูแลโดยห้องปฏิบัติการชีววิทยาทางทะเล สถาบันวิจัยด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในเมืองวูดส์โฮล จนกว่าการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจะแล้วเสร็จ
ขอบคุณข้อมูลจาก