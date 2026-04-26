คนญี่ปุ่นโชว์วิธี แกะข้าวปั้นสามเหลี่ยม เป็นไวรัล 8 ล้าน ของจริงทำแบบนี้ ไม่เลอะมือ

คนญี่ปุ่นโชว์วิธี แกะข้าวปั้นสามเหลี่ยม โอนิกิริ ของจริงทำกันแบบนี้ กินได้สบายไม่ต้องจับโดนอาหาร มือเปื้อนก็ยังกินได้ ใครทำผิดอยู่ลองเอาไปใช้
โอนิกิริ หรือข้าวปั้นสามเหลี่ยมของญี่ปุ่นนั้น เป็นหนึ่งในอีกเมนูที่เราคุ้นเคยกันดี และเห็นได้บ่อยตามร้านสะดวกซื้อ แม้แต่ในอนิเมะเรื่องต่าง ๆ ก็มักจะมีให้เห็น แต่ในขณะที่ข้าวปั้นร้านสะดวกซื้อถูกออกแบบมาให้แกะและกินได้ทันที เชื่อว่ายังมีคนไม่น้อย ที่แกะไม่เป็น จะแกะกินแต่ละครั้งก็ต้องใช้มือจับตัวข้าวปั้นตรง ๆ ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไรนัก
ภาพจาก X @dydt_Nao
ขณะที่ล่าสุด บนโซเชียลของญี่ปุ่นก็มีกระแสการพูดถึงฉากหนึ่งในอนิเมะเรื่องดัง ที่ตัวละครแกะโอนิกิริ โดยดึงพลาสติกซีกหนึ่งออกมา แล้วใช้มือจับข้าวปั้นตรง ๆ เพื่อจะดึงพลาสติกอีกข้างออก ทำให้ผู้ใช้ X @dydt_Nao ขัดใจไม่น้อย จนต้องออกมาโชว์วิธีแกะโอนิกิริให้ดูกันแบบชัด ๆ ว่าของจริงเขาทำกันยังไง
"วิธีแกะแบบนั้นยังไม่ดีนะ ข้าวปั้นจะสกปรก พรุ่งนี้โปรดซื้อโอนิกิริมาอีกชิ้น เดี๋ยวฉันจะโชว์วิธีแกะโอนิกิริที่ถูกต้องให้ดูเอง" ผู้โพสต์ ระบุ
พร้อมแนะคลิปโชว์วิธีการแกะโอนิกิริที่ถูกต้อง โดยไม่เลอะมือ ไม่ต้องใช้มือจับโดนอาหารมาให้ดูกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ดึงแถบพลาสติกตรงกลาง ตามแนวที่ระบุไว้
2. ดึงซองพลาสติกข้างหนึ่งออก
3. ใช้ส่วนที่ดึงออกมา พลิกกลับด้านและสวมกลับเข้าไป
4. ใช้มือจับข้าวปั้นบริเวณที่มีพลาสติกหุ้ม ก่อนจะดึงซองพลาสติกอีกข้าง
5. พลิกซองกลับด้าน สวมกลับเข้าไปที่ฐานข้าวปั้น
ภาพจาก X @dydt_Nao
ภาพจาก X @dydt_Nao
ทำเพียงแค่นี้ก็สามารถใช้ 2 มือ จับข้าวปั้นกินได้สบาย ๆ แล้ว โดยที่มือไม่สัมผัสโดนอาหารตรง ๆ ต่อให้ยังไม่ได้ล้างมือก็ยังสามารถกินได้อย่างสบายใจ
ภาพจาก X @dydt_Nao
ภาพจาก X @dydt_Nao
ภาพจาก X @dydt_Nao
ทั้งนี้ ในไม่ช้าคลิปดังกล่าวก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 8.7 ล้านวิว ที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ แต่ในขณะที่ชาวต่างชาติมากมายต่างทึ่ง ก็มีคนไม่น้อยที่คอมเมนต์ในทำนองว่า เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นแกะโอนิกิริแล้วสาหร่ายไม่ขาด พร้อมชี้ว่ามีหลายยี่ห้อจริง ๆ ที่แพ็กมาแน่นไป จะแกะกินแต่ละทีสาหร่ายก็ขาดตลอด
