คนญี่ปุ่นโชว์วิธี แกะข้าวปั้นสามเหลี่ยม เป็นไวรัล 8 ล้าน ของจริงทำแบบนี้ ไม่เลอะมือ

          คนญี่ปุ่นโชว์วิธี แกะข้าวปั้นสามเหลี่ยม โอนิกิริ ของจริงทำกันแบบนี้ กินได้สบายไม่ต้องจับโดนอาหาร มือเปื้อนก็ยังกินได้ ใครทำผิดอยู่ลองเอาไปใช้ 

วิธีแกะข้าวปั้น

          โอนิกิริ หรือข้าวปั้นสามเหลี่ยมของญี่ปุ่นนั้น เป็นหนึ่งในอีกเมนูที่เราคุ้นเคยกันดี และเห็นได้บ่อยตามร้านสะดวกซื้อ แม้แต่ในอนิเมะเรื่องต่าง ๆ ก็มักจะมีให้เห็น แต่ในขณะที่ข้าวปั้นร้านสะดวกซื้อถูกออกแบบมาให้แกะและกินได้ทันที เชื่อว่ายังมีคนไม่น้อย ที่แกะไม่เป็น จะแกะกินแต่ละครั้งก็ต้องใช้มือจับตัวข้าวปั้นตรง ๆ ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเท่าไรนัก 

ภาพจาก X @dydt_Nao

          ขณะที่ล่าสุด บนโซเชียลของญี่ปุ่นก็มีกระแสการพูดถึงฉากหนึ่งในอนิเมะเรื่องดัง ที่ตัวละครแกะโอนิกิริ โดยดึงพลาสติกซีกหนึ่งออกมา แล้วใช้มือจับข้าวปั้นตรง ๆ เพื่อจะดึงพลาสติกอีกข้างออก ทำให้ผู้ใช้ X @dydt_Nao ขัดใจไม่น้อย จนต้องออกมาโชว์วิธีแกะโอนิกิริให้ดูกันแบบชัด ๆ ว่าของจริงเขาทำกันยังไง 

          "วิธีแกะแบบนั้นยังไม่ดีนะ ข้าวปั้นจะสกปรก พรุ่งนี้โปรดซื้อโอนิกิริมาอีกชิ้น เดี๋ยวฉันจะโชว์วิธีแกะโอนิกิริที่ถูกต้องให้ดูเอง" ผู้โพสต์ ระบุ 

          พร้อมแนะคลิปโชว์วิธีการแกะโอนิกิริที่ถูกต้อง โดยไม่เลอะมือ ไม่ต้องใช้มือจับโดนอาหารมาให้ดูกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

          1. ดึงแถบพลาสติกตรงกลาง ตามแนวที่ระบุไว้
          2. ดึงซองพลาสติกข้างหนึ่งออก
          3. ใช้ส่วนที่ดึงออกมา พลิกกลับด้านและสวมกลับเข้าไป
          4. ใช้มือจับข้าวปั้นบริเวณที่มีพลาสติกหุ้ม ก่อนจะดึงซองพลาสติกอีกข้าง
          5. พลิกซองกลับด้าน สวมกลับเข้าไปที่ฐานข้าวปั้น 

          ทำเพียงแค่นี้ก็สามารถใช้ 2 มือ จับข้าวปั้นกินได้สบาย ๆ แล้ว โดยที่มือไม่สัมผัสโดนอาหารตรง ๆ ต่อให้ยังไม่ได้ล้างมือก็ยังสามารถกินได้อย่างสบายใจ 

          ทั้งนี้ ในไม่ช้าคลิปดังกล่าวก็กลายมาเป็นไวรัลกว่า 8.7 ล้านวิว ที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ แต่ในขณะที่ชาวต่างชาติมากมายต่างทึ่ง ก็มีคนไม่น้อยที่คอมเมนต์ในทำนองว่า เป็นครั้งแรกเลยที่เห็นแกะโอนิกิริแล้วสาหร่ายไม่ขาด พร้อมชี้ว่ามีหลายยี่ห้อจริง ๆ ที่แพ็กมาแน่นไป จะแกะกินแต่ละทีสาหร่ายก็ขาดตลอด 

ดูคลิปที่นี่ คลิก


คนญี่ปุ่นโชว์วิธี แกะข้าวปั้นสามเหลี่ยม เป็นไวรัล 8 ล้าน ของจริงทำแบบนี้ ไม่เลอะมือ อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2569 เวลา 16:29:44 48,159 อ่าน
