หนุ่มสุดดีใจ ซื้อสร้อยเงินมา 800 เห็นสีลอก เช็กดู อึ้งที่แท้ทองเค ขายได้ 78,000

          หนุ่มนึกว่าสร้อยเงิน ซื้อมา 800 เห็นสีลอก เช็กดูเป็นทองเค ร้านหลอมทองให้เลย 78,000 บาท ชี้สุดโชคดี เคสแบบนี้เจอไม่เยอะ 



          วันนี้ (26 เมษายน 2569) ข่าวช่อง 3 รายงานกรณีฮือฮา ชายคนหนึ่งซื้อสร้อยเงินจากร้านแบกะดินมาในราคา 800 บาท แต่ใครจะคิดว่าหลังจากสร้อยลอก เห็นเป็นสีแดง ๆ จะนำมาขายร้านทองได้ราคาเกือบแสน 

ภาพจาก TikTok @98lohmthongspk

          นายเกริกชัย จันทร์จักร อายุ 37 ปี หรือ เฮียอิ่ม เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนกับเพื่อนสนิทคือ เฮียช้าง ซึ่งเป็นหุ้นส่วนร่วม ได้เปิดร้านหลอมทอง 2 แห่ง คือ "เฮียช้างหลอมทอง" และ "ร้าน 98 หลอมทอง" กระทั่งช่วงสายวันที่ 17 เมษายน ลูกค้าคือ นายเอก อายุประมาณ 30 ปี ได้นำสร้อยเงินสแตนเลสมาให้ที่ร้าน 98 หลอมทอง ช่วยดู บอกว่าซื้อสร้อยมาเมื่อ 2 ปีก่อน โดยต่อจากราคา 1,000 บาท เหลือ 800 บาท 

ภาพจาก TikTok @98lohmthongspk

          นายเอกสวมสร้อยเส้นนี้ ขี่รถส่งอาหารมานานร่วม 2 ปีแล้ว จนต่อมาสร้อยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีอมแดง ๆ จึงนำมาให้ทางร้านช่วยยิงเปอร์เซนต์ดู ว่าเป็นสร้อยเงินแท้หรือไม่ และเมื่อนำมาตรวจทางเทคนิคกลับพบว่าที่แท้ สร้อยเส้นนี้เป็นทองเค มีเปอร์เซ็นต์ทองสูงถึง 70% จึงสอบถามลูกค้าว่าจะขายหรือไม่ ทางร้านให้ราคาที่ 78,000 บาท 

          ด้านลูกค้ารู้เข้าก็ตกใจ และตัดสินใจขายทันที เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจฝืดเคือง นับเป็นโชคดีมาก ๆ เคสแบบนี้เจอไม่เยอะ ทางร้านเองก็ยินดีกับลูกค้า 

ภาพจาก TikTok @98lohmthongspk

ภาพจาก TikTok @98lohmthongspk

          เฮียอิ่ม เผยว่า หลังนำคลิปไปลง TikTok พบว่ามีคนชมกว่า 4 ล้าน ทั้งนี้ ยืนยันว่าทางร้านทำอาชีพหลอมทองโดยยึดความซื่อสัตย์

          ต่อมาผู้สื่อข่าวโทรศัพท์พูดคุยกับ นายเอก ซึ่งยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง ตนซื้อสร้อยมาจากตลาดสังกะสี ย่านเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ จากร้านแบกะดิน ตอนแรกคนขายบอกราคา 1,000 บาท แต่ถ้าสนใจก็ลดให้เหลือ 800 บาท ตนนึกว่าเป็นสร้อยเงินแท้ตามที่คนขายอ้าง จึงซื้อมาใส่ เมื่อเห็นว่าสร้อยเริ่มลอกก็ไม่มั่นใจว่าถูกหลอกหรือไม่ จึงนำมาให้ทางร้าน 89 หลอมทอง ตรวจสอบดู 

ภาพจาก TikTok @98lohmthongspk

ภาพจาก TikTok @98lohmthongspk

          ทั้งนี้ ตนนำเงินที่ได้ไปใช้หนี้แล้ว และส่วนที่เหลือเก็บสำรองไว้ใช้จ่ายยามที่จำเป็น

 
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3 

