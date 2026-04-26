ไวรัล สาวบาร์เสิร์ฟกาแฟลูกค้า ก่อนผสมสูตร ลาเต้ วัดใจคนดื่ม สุดช็อกจนเป็นดราม่า


            คลิปสาวบาร์ญี่ปุ่นเสิร์ฟกาแฟแบบไม่ธรรมดา กลายเป็นไวรัลชวนเหวอ ยอดวิวพุ่ง 14 ล้าน งานนี้วิจารณ์สนั่น เหมาะสมหรือไม่

กาแฟใส่นม

           วันที่ 26 เมษายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ในโลกออนไลน์ญี่ปุ่นกำลังวิจารณ์สนั่นกับคลิปที่พนักงานหญิงสาวเสิร์ฟลาเต้สูตรพิเศษให้กับลูกค้า จนกลายเป็นไวรัลชวนพูดไม่ออก ซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 14 ล้านครั้ง

           รายงานระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบาร์แห่งหนึ่งที่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น จากคลิปนั้นมีพนักงานหญิงสาวหน้าตาดี ถือกาแฟดำใส่น้ำแข็งมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าชาย แต่ต่อมาลูกค้าทักว่าเสิร์ฟมาผิดหรือเปล่า เพราะแก้วที่เสิร์ฟมาให้ไม่ได้ใส่นมแต่อย่างใด

ภาพจาก X @tkzwgrs 


           ปรากฏว่า พนักงานสาวไม่ได้ตอบอะไร ก่อนจะหยิบแก้วจากลูกค้าไป แล้วเสิร์ฟนมใส่แก้วแบบคาดไม่ถึง เพราะเธอเก็บนมไว้ในปากตั้งแต่ตอนเดินมาเสิร์ฟ ก่อนจะเซอร์ไพรส์ลูกค้าด้วยการบ้วนนมลงไปในแก้ว เพื่อทำให้กาแฟแก้วนี้กลายเป็นลาเต้เย็นทันที

            คลิปดังกล่าวทำเอาโซเชียลแทบแตก กระแสวิจารณ์ถล่มยับ หลายคนถึงกับบอกว่ารับไม่ได้ เพราะดูน่าขยะแขยงเกินไป พร้อมตั้งคำถามแรงถึงมาตรฐานความสะอาด บางคอมเมนต์มองว่าไม่ควรมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มในลักษณะนี้ เพราะไม่สะอาดและผิดสุขอนามัยอย่างมาก

            อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกมุมที่ทำให้เรื่องยิ่งดรามาหนักขึ้น เมื่อชาวเน็ตบางส่วนสังเกตว่าพนักงานในคลิปติดไมโครโฟนไว้ด้วย จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นคลิปจัดฉากเพื่อเรียกกระแส 

            ขณะที่บางกลุ่มกลับมองเป็นมิติใหม่ และอยากทดลองให้เสิร์ฟแบบนี้บ้าง ซึ่งพนักงานสาวเคยตอบแบบอึดอัดว่า "เธอก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอยู่เหมือนกัน" สุดท้ายจึงยังไม่ได้ข้อสรุปว่ามีการเสิร์ฟเช่นนี้จริง หรือเป็นเพียงคอนเทนต์เท่านั้น

ภาพจาก X @tkzwgrs 


ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday  




