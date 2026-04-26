ภาพไวรัล ใบไม้แห้งติดผนัง แต่ลองเพ่งดี ๆ กลับไม่ใช่อย่างที่คิด ความเนียนเอาไปเต็ม 10 !

ไวรัล คนลงภาพเหมือนใบไม้แห้งติดผนัง แต่พอส่องดูชัด ๆ กลับไม่ใช่อย่างที่คิด ทำหลายคนต้องเพ่งซ้ำหลายรอบกว่าจะรู้
วันที่ 25 เมษายน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Mai Kamolchanok โพสต์ลงในกลุ่ม นี่ตัวอะไร พร้อมภาพชวนงง เมื่อสิ่งที่เห็นตอนแรกเหมือน ใบไม้แห้ง แปะอยู่กับผนัง แต่พอดูใกล้ ๆ กลับไม่ใช่อย่างที่คิด
ภาพดังกล่าวเผยให้เห็นบางอย่างคล้ายใบไม้แห่ง แต่กลับติดอยู่กับผนังได้ ที่แท้คือผีเสื้อสีน้ำตาลซึ่งมีลวดลายบนปีกมีทั้งเส้นกลางใบ รอยแห้งกรอบ และขอบที่ดูเหมือนใบไม้จริงอย่างมาก หากไม่สังเกตการวางตัวหรือรูปทรงให้ดี แทบไม่มีทางรู้ว่าเป็นแมลง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mai Kamolchanok
เจ้าของโพสต์ระบุว่า "เห็นตอนแรก เข้าใจว่าใบไม้แห้งปลิวมาติด พอดูดีดี ผีเสื้อ ไม่เคยเห็นผีเสื้อเลียนแบบได้เหมือนขนาดนี้เลยค่ะ"
โพสต์นี้ได้รับความสนใจจนมียอดไลก์กว่า 1 หมื่นครั้ง โดยชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ด้วยความตื่นตา บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแทบดูไม่ออกว่าไม่ใช่ใบไม้ เพราะผีเสื้อตัวนี้มีรอยขาดที่ยิ่งเพิ่มความสมจริงกว่าปกติ จนกลายเป็นอีกหนึ่งภาพไวรัลที่ทำให้หลายคนต้องเพ่งซ้ำหลายรอบกว่าจะเชื่อสายตาตัวเอง