หนุ่มแต่งงาน 10 ปี เจอแอ็คลับภรรยา โดนตีแสกหน้าไปต่อไม่ถูก ทั้งที่หน้าที่การงานดี

หนุ่มแต่งงานมา 10 ปี เจอคลิปลับภรรยาอยู่ในแอ็คลับ มีเซ็กส์กับชายมากหน้าหลายตา ทั้งที่การงานอาชีพดี เงินเดือนหลายหมื่น ชีวิตไปต่อไม่ถูก
วันที่ 27 เมษายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เล่าประสบการณ์ชีวิตที่แสนเจ็บปวด เมื่อตัวเองแต่งงานกับภรรยามา 10 ปี แต่เพิ่งรู้ว่าเธอมีคลิปลับลงอินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับผู้ชายมากหน้าหลายตา เจอแบบนี้เข้าไปเจ็บปวดมาก ไม่รู้ควรจะทำอย่างไรดี เหตุการณ์คลิปลับเพิ่งมีมาช่วง 4 ปีล่าสุด
สำหรับเธอนั้นมีตำแหน่งอาชีพเป็นระดับผู้จัดการ ไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ส่วนตนนั้นมักมีช่วงที่ไปทำงานต่างจังหวัด ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด ตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่า ตนรู้เรื่องนี้แล้ว
ด้านชาวเน็ตอ่านแล้วเจ็บปวดแทน แนะนำให้เจ้าของโพสต์ไปตรวจโรคก่อน แล้วเก็บหลักฐานเอาไว้ฟ้องหย่า ถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงิน ก็เป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัว