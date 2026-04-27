น้ำปลาทิพรส ตอบแล้ว สลากสีเหลืองกับสีชมพู ต่างกันยังไง ต้องซื้อขวดไหนตอบโจทย์

น้ำปลาทิพรส ตอบแล้ว สลากสีเหลืองกับสีชมพู ต่างกันยังไง แม้ไม่มีบอกที่ขวด ทำเอาคนงง ต้องซื้ออันไหน
หนึ่งในเครื่องปรุงสำคัญของคนทำอาหาร ย่อมมีน้ำปลาติดอยู่ในลิสต์ โดยเฉพาะน้ำปลาที่ติดอยู่ในใจคนไทยมานานอย่างน้ำปลาทิพรส อย่างไรก็ตาม มีคำถามหนึ่งที่หลายคนสงสัย แต่ไม่ได้คำตอบ นั่นคือ ระหว่างน้ำปลาทิพรสสลากสีเหลืองกับสลากสีชมพู ต่างกันอย่างไร ในขวดก็ไม่เขียนบอกแน่ชัดด้วยสิ
วันที่ 27 เมษายน 2569 กระปุกดอทคอม ตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า น้ำปลาทิพรส เคยแถลงถึงคุณสมบัติเอาไว้ ดังนี้
1. น้ำปลาแท้ตราทิพรส ฉลากเหลือง มีส่วนผสมของหัวน้ำปลารองลงมาจากฉลากทอง มีสีแดงเข้มและมีกลิ่นหอมจากหัวน้ำปลารองลงมา เหมาะสำหรับใช้ปรุงอาหารรวมถึงใช้จิ้มกับอาหารแล้วรับประทานก็ได้
2. น้ำปลาแท้ตราทิพรส ฉลากชมพู มีส่วนผสมของหัวน้ำปลารองลงมาจากฉลากเหลือง มีสีแดงเข้มและมีกลิ่นหอมจากหัวน้ำปลารองลงมาจากทั้งฉลากทองและฉลากเหลือง เหมาะสำหรับใช้ปรุงอาหาร
พร้อมกันนั้น ยังมีการระบุถึงคุณสมบัติพิเศษของสลากสีชมพูด้วยว่า ถ้าจะกินไข่ต้ม สามารถเอาน้ำปลาสีชมพูเหยาะได้ แม้จะลดโซเดียม แต่ก็ไม่ได้ลดความอร่อยแต่อย่างใด
กล่าวโดยสรุป สีเหลืองจะเข้มข้นกว่าสีชมพู หากใครชอบรสจัดสามารถเลือกใช้สีเหลือง แต่ถ้าไม่ชอบให้ใช้สีชมพู
